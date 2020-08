Montagna per bambini in Italia: dove andare in vacanza in estate nel...

Le località di montagna per i bambini in Italia: dove andare in vacanza in estate nel 2020 con tutta la famiglia

In estate c’è chi va in vacanza al mare e chi invece preferisce la montagna. Anche in questo caso, l’Italia offre località bellissime e non solo sulle Alpi, dove andare con tutta la famiglia. Da Nord a Sud avete solo l’imbarazzo della scelta e alcune località meno conosciute vi sorprenderanno. È importante comunque andare nei luoghi adatti ai bambini, con passeggiate su misura per loro, attività dedicate, laboratori e animazioni per divertirsi.

Di seguito vi segnaliamo le località di montagna ideali per le vacanze dell’estate 2020 di tutta la famiglia. Ecco dove andare.

Montagna per bambini in Italia: per le vacanze 2020

Sempre più famiglie con bambini scelgono la montagna per le vacanze estive. L’aria pulita, le passeggiate e le attività all’aria aperta, in uno scenario emozionante, sono più di un motivo per scegliere questa destinazione di viaggio. Quest’anno, poi, con la pandemia del nuovo coronavirus, la montagna è la meta top dell’estate 2020 per i suoi ampi spazi all’aperto e il distanziamento fisico che favorisce rispetto ad altri luoghi normalmente più affollati. È vero ci sono alcune località di montagna che da sempre sono molto frequentate anche in estate, ma per sfuggire alla folla basta andare in un bosco o salire verso un alpeggio.

Quando si tratta delle vacanze di tutta la famiglia è importante scegliere la meta che vada bene per tutti. Le strutture ricettive dovrebbero avere servizi su misura per bambini, i sentieri e le passeggiate per i boschi devono essere sicuri, così come è preferibile che vengano organizzate iniziative che impegnino i bambini in attività utili e divertenti. Di seguito vi segnaliamo alcune delle migliori località di montagna per i bambini, dove andare in vacanza nell’estate 2020.

Le mete di montagna per bambini

Ortisei. Questa splendida località dell’Alto Adige è una delle località di montagna più belle d’Italia. Circondata dai verdi prati della Val Gardena, a 1.220 metri sul mare, Ortisei oltre alla bellezza del paesaggio offre storia, cultura, servizi speciali per bambini e tante attrazioni. Qui si trovano hotel appositamente pensati per famiglie con bambini, che organizzano tante attività esclusivamente per loro. Laboratori, giochi, animazioni, escursioni da fare tutti insieme o lasciando i bambini con educatori professionisti, mentre i genitori si rilassano. Oltre alle passeggiate in zona, è da vedere il Museo de Gherdëina, che custodisce reperti archeologici e paleontologici e oggetti della tradizione locale ladina. Visitate la bellissima Val Gardena, i paesi limitrofi e i passi dolomitici.

Brusson. Questo caratteristico paese si trova in Valle d’Aosta, a 1.338 metri d’altitudine, nella incantevole Val D’Ayas. Una valle parallela a quella del Lys, dove sorge il grazioso borgo di Gressoney-Saint-Jean, entrambe le valli sorgono ai piedi del maestoso Monte Rosa. Accanto al centro abitato di Brusson si trova il lago omonimo, con un ampio prato che ospita giochi per bambini e due maneggi che organizzano corsi di equitazione e passeggiate sui pony anche per i più piccoli. Inoltre, sono previsti laboratori artigianali per bambini. La Valle d’Aosta ha bellissimi castelli, portare i bambini a visitarli.

Molveno. Un caratteristico paese di montagna del Trentino e un lago che è Bandiera Blu per la sua bella spiaggia, attrezzata per la balneazione. Molveno, 864 metri di quota, è la meta ideale per le vacanze in montagna di tutta la famiglia, con il suo incantevole paesaggio, cinto dal gruppo delle Dolomiti di Brenta. Qui si possono praticare moltissime attività: da quelle classiche di montagna, come trekking a mountain bike, ai bagni nel lago, per chi non ha paura dell’acqua fredda, oppure la canoa, il windsurf e la pesca sportiva. Da vedere anche le pittoresche chiesette del borgo. Tante le attività e i laboratori per bambini.

Sarnano. Questo incantevole borgo della provincia di Macerata sorge nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a 539 metri sul livello del mare, in una zona di straordinaria bellezza paesaggistica. Siamo in uno dei luoghi più belli degli Appennini, nella parte meridionale delle Marche, al confine con l’Umbria. Sarnano è un borgo ricco di storia e cultura e il punto di partenza per esplorare le zone limitrofe del Parco: il Lago di Fiastra e lo straordinario canyon delle Lame Rosse, il Santuario della Madonna dell’Ambro e le affascinanti Gole dell’Infernaccio. Tante escursioni da fare con i bambini e leggende da raccontare, come quella della Sibilla che vive in una grotta in cima al Monte Sibilla, a lei dedicato, e che dà il nome alla catena montuosa.

Assergi. Ai piedi del massiccio del Gran Sasso, il più importante gruppo montuoso dell’Appennino, sorge a 895 metri di quota questo, proprio sotto l’altopiano di Campo Imperatore, questo borgo montano frazione dell’Aquila. Assergi è punto di partenza per le escursioni nel Parco Nazionale del Gran Sasso e per la visita alle località vicine, come la suggestiva Rocca Calascio e il borgo di Santo Stefano di Sessanio. Da vedere le chiese romaniche del paese. Nella vicina località di Fonte Cerreto, dove parte la funivia per Campo Imperatore, i bambini potranno divertirsi nel parco avventura. Tante attività ed escursioni sono organizzate per loro.

Camigliatello Silano. Sui monti della Sila, a 1.272 metri di quota, sorge questo piccolo paese che dista poco più di 30 km da Cosenza. Punto di partenza per escursioni e visite alle bellezze naturali e alle altre attrazioni del Parco Nazionale della Sila. Camigliatello Silano è frazione di Spezzano della Sila, è vicino ai Giganti del Sila e al Lago Cecita. Ospita diversi alberghi e B&B. Da vedere il museo La Nave della Sila, dedicato all’emigrazione. Da Camigliatello Silano, inoltre, parte il trenino storico della Sila, che percorre l’antica linea Cosenza – San Giovanni in Fiore fino a San Nicola Silvana Mansio. Più a sud, sul Lago d Avro c’è il parco avventura Silavventura per bambini dai 6 anni.

Castello del Matese. Questo splendido paese di montagna si trova in Campania, in provincia di Caserta, ai piedi degli affascinanti e poco conosciuti Monti del Matese, massiccio appenninico condiviso con il Molise. Castello del Matese con la sua Torre normanna e i monti verdi che lo circondano è la base di partenza per le escursioni alle montagne del Parco e al Lago del Matese. In zona si trovano numerosi agriturismi. Il Parco organizza attività all’aperto per bambini.

Leggi anche–> Spiagge per bambini in Italia: dove andare in vacanza in estate nel 2020