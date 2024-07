Spiagge della Sicilia adatte ai bambini, tutte le bandiere verdi 2024 aggiornate

Andiamo alla scoperta di tutte le spiagge della Sicilia adatte ai bambini che hanno ricevuto la bandiera verde 2024.

Andare in vacanza in Sicilia è un’ottima idea se volete rilassarvi in luoghi da sogno caratterizzati da una natura incontaminata e dalla bellezza vivida e accecante. Se però volete andarci con tutta la famiglia ci sono dei luoghi che più di altri sono indicati perché più sicuri per i bambini.

Allora andiamo a vedere da vicino quali sono le spiagge della Sicilia divise per provincia che sono perfette per accogliervi insieme ai vostri bambini di qualsiasi età e che hanno ricevuto la bandiera verde, il riconoscimento per le località balneari a misura di bimbi.

Quali sono le spiagge bandiere verdi in Sicilia

Quando si tratta di andare in vacanza e scegliere tra le spiagge più belle della Sicilia è del tutto normale restare indecisi perché ci sono posti che sono uno più bello dell’altro. Però se la vostra ricerca è finalizzata a scoprire quali sono le spiagge siciliane più adatte ai bambini, allora ecco che le cose cambiano.

Ad assegnare le Bandiere Verdi in Sicilia sono i pediatri italiani che collaborano con il prof. Italo Farnetani che ideò questo sistema di classificazione nel 2008 per identificare le località balneari a misura di bambini. Ed ecco quali sono le mete perfette per i giochi dei più piccoli, le spiagge con fondali bassi e con sabbia fine, lidi con attrezzature a loro dedicate e tutti i servizi per trascorrere una vacanza da sogno.

Spiagge adatte ai bambini in provincia di Messina

Acquacalda

Canneto

Giardini Naxos

Lipari ( Eolie )

) Marina di Lipari

Spiagge adatte ai bambini in provincia di Catania

La Playa di Catania si conferma l’unica spiaggia a misura di bambini di tutta la provincia.

Spiagge adatte ai bambini in provincia di Siracusa

Noto

Vendicari

Località balneari con bandiera verde in provincia di Ragusa

Sono molte le spiagge ragusane che hanno ricevuto il riconoscimento della bandiera verde, eccole:

Casuzze

Caucana

Ispica

Marina di Ragusa

Pozzallo

Pietre Nere

Punta secca

Raganzino

Santa Maria del Focallo

Santa Croce Camerina

Scicli

Sampieri

Vittoria a Scoglitti

Spiagge per bambini in provincia di Agrigento

Queste sono le spiagge adatte ai più piccoli nella zona di Agrigento:

Menfi

Porto Palo

Spiagge ideali per i più piccoli in provincia di Trapani

Ecco gli arenili più sicuri della provincia di Trapani:

Campobello di Mazara

Marsala

Mazara del Vallo

Tre Fontane

Torretta Granitola

Signorino

Tonnarella

San Vito Lo Capo

Spiagge per bambini in provincia di Palermo

Infine terminiamo la nostra rassegna di spiagge più adatte in Sicilia ad accogliere i bambini con quelle della provincia di Palermo. Ci troviamo anche Mondello, che è una delle spiagge più belle di Palermo in assoluto che sono anche tra le più visitate dai turisti stranieri.

Balestrate

Cefalù

Mondello

Ovviamente se siete nei paraggi non perdetevi anche una gita di tre giorni a Palermo durante i quali potrete ammirare il Santuario di Santa Rosalia, che non è solo un luogo importante per i fedeli, ma anche un museo ricco di tesori.