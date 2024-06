Spiaggia di Mondello, perla di Palermo che attrae turisti da tutto il mondo

La spiaggia di Mondello è la più trendy di Palermo, una zona balneare caratterizzata da sabbia bianca finissima e mare cristallino.

Una delle zone più frequentate in estate dai turisti, e dai locali tutto l’anno, è la spiaggia di Mondello, un piccolo angolo di paradiso sulla costa nord ovest della Sicilia che accoglie i visitatori con le sue bellezze naturali.

Considerata una delle mete più alla moda di tutto il litorale, la spiaggia di Mondello dista dal centro di Palermo solo pochi chilometri, esattamente undici. Andiamo alla scoperta di questa lingua di sabbia che sembra in tutto e per tutto una spiaggia dei Caraibi.

Cosa vedere a Mondello, oltre a prendere il sole sulla sua meravigliosa spiaggia

La spiaggia di Mondello è una delle spiagge in Sicilia più belle. Si estende in una piccola baia che si caratterizza per la sabbia bianca molto fine su cui il mare limpido e cristallino lascia il segno. Alle spalle ci sono il Monte Pellegrino e il Monte Gallo che la circondano rendendo il paesaggio naturale ancora più suggestivo.

In estate la spiaggia di Mondello si anima di turisti provenienti da tutto il mondo, e non stupisce dato che il luogo vale sicuramente la pena di un lungo viaggio in uno dei borghi di mare in Sicilia più affascinante.

Ci sono zone attrezzate con tutti i comfort, quindi è possibile noleggiare ombrelloni e sedie sdraio, oltre che cabine, per potersi godere appieno il sole e il mare in vacanza senza stress. Gli amanti dello sport possono trovare ciò che cercano con strutture attrezzate e istruttori pronti a dare lezioni.

Uno dei luoghi più caratteristici è lo stabilimento che si erge sulla spiaggia di Mondello e che arriva fin dentro al mare come una sorta di palafitta, che fa da sfondo ai selfie che i bagnanti si scattano per poi postarli sui social, a testimonianza della loro visita in questo luogo di vacanza in Sicilia.

Il verde della natura, il bianco della sabbia, il blu del mare, tutto è meraviglioso e non si può non rimanere abbagliati dalla bellezza del paesaggio. Con una passeggiata rilassante sul lungomare di Mondello si possono ammirare diverse abitazioni in stile liberty, pare ce ne sia una infestata dagli spiriti… Villa Caboto.

Il centro storico è molto pittoresco, con la sua Torre della Tonnara di Mondello nella piazza del paese. Da vedere anche la Cattedrale e se volete fare un’escursione potete salire sulla cima al Monte Pellegrino per visitare il Santuario di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Poi già che ci siete ecco cosa vedere a Palermo, vale la pena farci un giretto.