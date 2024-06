Bandiere verdi della Calabria, le spiagge più belle per le vacanze al mare con i bambini

Andiamo alla scoperta delle bandiere verdi della Calabria, le località che hanno le spiagge più belle e sicure per i bambini.

In tutte le province della Calabria sono presenti spiagge che hanno ricevuto il riconoscimento delle Bandiere Verdi in quanto sono adatte alla balneazione dei bambini che possono giocare e fare il bagno in tutta sicurezza.

Le coste calabresi offrono luoghi meravigliosi in cui trascorrere le vacanze e ce n’è davvero per tutti i gusti. La particolarità di questa regione in punta di stivale, infatti, è quella di essere bagnata a est dal mar Ionio e a ovest dal mar Tirreno. Ci sono spiagge con sabbia bianca finissima e fondali bassi, e altre con ciottoli o scogliere mozzafiato con un mare cristallino in cui si possono vedere i pesci nuotare.

Se dunque state pensando di andare in vacanza in Calabria e volete essere certi che la spiaggia della località che volete visitare è adatta ai bambini, date uno sguardo all’elenco che trovate qui in basso. L’elenco è stato certificato da pediatri di tutta Italia.

Quali sono le bandiere verdi in Calabria

La Calabria è una destinazione perfetta per chi ama il mare e la natura. Sono decine le spiagge bellissime in Calabria dove andare in vacanza che vi affascineranno con i loro colori, acque limpide e paesaggi mozzafiato.

Ma qui di seguito vediamo in particolare quali sono le spiagge con bandiere verdi in Calabria tra cui poter scegliere per fare una vacanza con tutta la famiglia, bambini compresi.

Bandiere verdi in provincia di Cosenza

Chi vuole rilassarsi al sole e godersi la tranquillità del mare e delle spiagge bandiere verdi a misura di bambino in Calabria, nella provincia di Cosenza può andare sia sul mar Tirreno, a Praia a Mare, sia sul mar Ionio, a Cariati Marina. In questo borgo medioevale c’è anche un porticciolo turistico mentre Praia a Mare, che si trova nel Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, dove c’è anche l’Isola di Dino, ha ricevuto pur la bandiera blu per il mare più pulito.

Altra spiaggia a misura di bambino in provincia di Cosenza è Mirto Crosia – Pietrapaola, situata nell’Alto Ionio Cosentino. La sabbia è finissima, fondali bassi e sicuri e acqua cristallina vi aspettano in questa località alle pendici della Sila.

Mete a misura di bambino in provincia di Crotone

Per vivere il mare in famiglia nella zona del crotonese si può andare a Torre Melissa, alla spiaggia di Punta Alice di Cirò Marina o a Isola Capo Rizzuto, che è anche una delle Aree Marine Protette tra le più estese in Europa, famosa per Le Castella, la bellissima fortezza aragonese visitabile anche all’interno.

Spiagge bandiere verdi in provincia di Catanzaro

In provincia di Catanzaro ci sono molte delle spiagge più belle della Calabria, ma le spiagge bandiere verdi in Calabria sono Montepaone, Santa Caterina dello Ionio, Soverato, che è anche bandiera Blu e Squillace. Sono tutte sul versante ionico perché qui le spiagge degradano dolcemente e i fondali sono bassi e sicuri, più idonei per i giochi dei bambini.

Spiagge bandiere verdi in provincia di Reggio Calabria

Tra le spiagge bandiere verdi della provincia di Reggio Calabria ci sono Bianco, Bova Marina, Bovalino, qui nidificano le tartarughe Caretta Caretta. E poi ancora Caulonia Marina, Locri, Roccella Ionica e Siderno, tutte nel Basso Ionio e con bandiera Blu. Invece sul mar Tirreno troviamo Palmi, che si affaccia sulla meravigliosa Costa Viola.

Spiagge bandiere verdi in provincia di Vibo Valentia

In provincia di Vibo Valentia le spiagge bandiera verde sono due. E cioè Capo Vaticano, per tanti la più bella spiaggia calabrese, luogo da cui si vede il promontorio che ha dato nome al famoso amaro, e Nicotera con la spiaggia si sabbia finissima e il mare blu limpido.