Spiagge di Taormina, le più belle per trascorrere una vacanza in Sicilia

In previsione di un viaggio in Sicilia per le vacanze estive, ecco quali sono le spiagge di Taormina più belle.

Taormina è una delle città siciliane più amate dai turisti di tutto il mondo. Nella città che si trova sulla costa orientale della Sicilia, in provincia di Messina, sono tanti i monumenti da visitare e le attrazioni di certo non mancano a partire dal Teatro Greco. Ma se volete andare al mare, ecco quali sono le spiagge di Taormina più belle in cui potersi godere sole e relax.

Alcune delle spiagge di Taormina hanno il bagnasciuga con un fondale sabbioso basso, per cui rappresenta anche un’ottima soluzione per le vacanze in Sicilia con i bambini. Scopriamo allora le località migliori da visitare in estate.

Quali sono le spiagge più belle di Taormina

Prima di andare alla scoperta delle spiagge di Taormina, una delle mete imperdibili di un viaggio in Sicilia dobbiamo precisare che questa città in provincia di Messina sta in collina, sul Monte Tauro, le spiagge si trovano dunque ai piedi dei dirupi che formano insenature molto suggestive e dalla bellezza mozzafiato.

Ci sono diverse località che sono più o meno conosciute e quindi frequentate dai turisti, come ad esempio Giardini Naxos, considerata una delle spiagge di Taormina anche se è un comune a sé. Ci sono lidi attrezzati che offrono servizi di tutti i generi, ma anche spiagge libere. Vediamo le più belle.

Isola Bella

Se avete deciso di trascorrere un weekend a Taormina dovete assolutamente andare all’Isola Bella, magari a vedere la Grotta Azzurra, attrazione della baia che si trova tra capo Sant’Andrea e Capo Taormina. La spiaggia del Parco Marino di Isola Bella è fatta di ciottoli e il mare è cristallino, ci sono zone libere e lidi attrezzati. Sullo scoglio omonimo potete ammirare il giardino con flora tipicamente mediterranea e tropicale e visitare la casa museo.

Spiaggia di Mazzeo

La spiaggia di Mazzeo sul golfo di Taormina si trova tra Spisone e Letojanni, è estesa, fatta di sabbia fine mentre in alcuni tratti invece c’è ghiaino. L’acqua cristallina invita a fare una nuotata ma bisogna tenere presente che il fondale degrada molto presto diventando profondo. C’è la possibilità di visitare anche la baia delle Sirene o ristorarsi presso uno degli stabilimenti balneari presenti.

Spiaggia di Mazzarò

Alla spiaggia di Mazzarò si accede dal parcheggio della funivia di Taormina, la baia offre un panorama mozzafiato ma c’è la possibilità di accedervi liberamente solo in una piccola porzione di spiaggia libera sul lato nord, l’alternativa è frequentare uno dei due lidi presenti. La spiaggia è fatta di sassi e ghiaia fine.