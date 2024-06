10 villaggi turistici tra i più belli della Puglia: dalle incantevoli località sul mare alle strutture immerse nella natura, le migliori destinazioni per le vacanze.

La Puglia, una delle gemme del Sud Italia, è rinomata per le sue acque cristalline, le spiagge dorate sulle quali sventolano ben 24 Bandiere Blu 2024, e il fascino senza tempo dei suoi borghi. Su questo meraviglioso territorio sono dislocati molti villaggi turistici che combinano il comfort moderno con le tradizioni locali.

Ci sono molti buoni motivi per scegliere una vacanza in Puglia. In questo articolo esploriamo alcuni dei villaggi turistici più belli della Puglia, dove la natura, la cultura e il relax si fondono in un’esperienza indimenticabile.

I villaggi turistici più belli in Puglia

I villaggi turistici della Puglia offrono soggiorni per tutti i budget e per tutte le esigenze. Si va dai luxury resort ecologici alle autentiche masserie storiche ai villaggi con animazione adatti alle famiglie. Ogni struttura è unica, ma tutte condividono un comune denominatore: l’ospitalità calorosa e la bellezza mozzafiato della regione.

Che siate alla ricerca di una vacanza rilassante sulle spiagge della Puglia, di scoperte culturali o di esperienze gastronomiche, i villaggi turistici sapranno soddisfare ogni vostra esigenza, regalando momenti indimenticabili. Ecco 10 tra i villaggi turistici più belli in Puglia.

1. Villaggi turistici più belli in Puglia: Borgo Egnazia

Situato a Savelletri di Fasano, Borgo Egnazia è un resort di lusso molto amato anche dai Vip come David e Victoria Beckham, Madonna, Justin Timberlake e Jessica Biel e l’ex coppia dei Ferragnez. L’architettura è ispirata a quella dei tipici borghi pugliesi con strade di ciottoli, case bianche e giardini rigogliosi.

Gli ospiti possono godere di una vasta gamma di servizi, tra cui campi da golf, SPA esclusive, piscine panoramiche e ristoranti gourmet, oltre ad una spiaggia privata. Le attività disponibili spaziano dal golf al ciclismo, senza dimenticare le escursioni culturali nei vicini siti archeologici.

2. Vivosa Apulia Resort

A Marina di Ugento, una delle spiagge più belle del Salento, il Vivosa Apulia Resort è immerso in un parco naturale che si estende fino al mare. Questo villaggio turistico ecologico, incorniciato da dune bianche e mare cristallino, offre una vacanza all’insegna del benessere e della sostenibilità.

Le camere sono eleganti e confortevoli, con balconi privati che offrono viste mozzafiato sul paesaggio circostante. Il resort dispone di una spiaggia privata, quattro piscine, un centro benessere e vari ristoranti che propongono piatti tipici della cucina pugliese e internazionale. Inoltre, offre attività come Yoga, escursioni naturalistiche e sport acquatici.

3. Riva Marina Resort tra i migliori villaggi turistici in Puglia

Riva Marina Resort, immerso nella Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, una delle 10 spiagge più belle della costa adriatica del Salento, è un’oasi di tranquillità e bellezza ed è uno dei villaggi turistici più belli in Puglia. È circondato da ulivi secolari e giardini curati che creano un ambiente perfetto per una vacanza rilassante.

Le strutture includono piscine, campi sportivi, un centro benessere e diverse opzioni di ristorazione. Le famiglie apprezzeranno particolarmente il miniclub e le attività organizzate per bambini e adolescenti. La vicinanza alla Riserva Naturale permette agli ospiti di esplorare un’area protetta di rara bellezza.

4. Meditur Village

Restiamo a Torre Guaceto sul promontorio del Gargano dove si trova anche il Meditur Village di Vieste. Circondato da una fitta pineta e affacciato sul mare cristallino dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto, questo villaggio turistico regala panorami mozzafiato sulle scogliere e la costa pugliese. Gli ospiti possono rilassarsi sulla spiaggia privata o nelle piscine, oltre a praticare numerose attività come sport acquatici, escursioni nell’entroterra e percorsi naturalistici. Il resort dispone di un’ampia gamma di servizi tra cui ristoranti, bar, miniclub per bambini e intrattenimento serale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Le sistemazioni offrono soluzioni ideali per coppie e famiglie, dai confortevoli appartamenti ai villaggi di trulli tipici della Puglia per immergersi appieno nell’atmosfera autentica di questa splendida regione. Il Meditur Village rappresenta una destinazione perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza rilassante a stretto contatto con la natura incontaminata del Gargano.

5. Torre Cintola Greenblu Resort

A Monopoli, Torre Cintola Greenblu Resort è un hotel a 4 stelle sul mare in Puglia, un resort che offre un’esperienza unica grazie alla sua posizione straordinaria sulla costa adriatica. Le camere e le suite, molte delle quali offrono viste spettacolari sul mare, sono moderne e ben arredate.

Il villaggio dispone di due piscine, una dolce e una salata, una SPA, un centro fitness e diversi ristoranti che servono piatti freschi e locali. Gli ospiti possono partecipare a una varietà di attività, tra cui immersioni subacquee, snorkeling e visite guidate ai vicini borghi storici. Le Calette di Torre Cintola poi sono una cornice unica per godere del mare di Monopoli in modo assolutamente speciale.

6. Pietrablu Resort & Spa

Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo la costa di Polignano a Mare, ed è un’ottima scelta per chi cerca una vacanza all’insegna del lusso e del relax. La struttura, uno dei migliori villaggi turistici in Puglia, è situata su una splendida scogliera che si affaccia sull’Adriatico, e offre viste panoramiche ineguagliabili.

Il resort dispone di camere spaziose, tre piscine, un centro benessere e numerosi ristoranti e bar. Gli ospiti possono partecipare a escursioni in barca, visite guidate alle grotte marine e tour dei vigneti locali, per un soggiorno ricco di esperienze memorabili.

7. Cala Ponte Resort & Spa

Sempre a Polignano a Mare, il Cala Ponte Resort & SPA (nella foto di apertura) offre un’ospitalità raffinata in un contesto incantevole. Questo villaggio turistico combina il comfort moderno con l’atmosfera autentica della Puglia. Le camere sono eleganti e dotate di ogni comfort, mentre il resort offre una piscina, un centro benessere e un ristorante che propone specialità locali. La vicinanza al porto turistico di Cala Ponte permette agli ospiti di praticare sport acquatici e di esplorare la costa in barca.

8. Porto Giardino Resort, uno dei villaggi turistici in Puglia per famiglie

A Monopoli, il Porto Giardino Resort è una struttura ideale per le famiglie e per chi cerca una vacanza dinamica. Il villaggio offre numerose attività sportive, tra cui tennis, calcio e pallavolo, oltre a una grande piscina e un parco giochi per bambini. Le camere sono confortevoli e dotate di tutti i servizi necessari per un soggiorno piacevole. Il resort dispone di una spiaggia privata, raggiungibile con un breve tragitto in navetta, e di diversi ristoranti che servono piatti della tradizione pugliese.

9. Masseria Torre Coccaro

Nella zona di Savelletri di Fasano, la Masseria Torre Coccaro è una masseria fortificata trasformata in un resort di lusso. Questo villaggio turistico offre un’esperienza unica, combinando il fascino storico della masseria con i comfort moderni.

Le camere sono arredate con mobili d’epoca e offrono una vista sui giardini e sugli uliveti circostanti. Il resort dispone di una spiaggia privata, una piscina, una SPA e un ristorante gourmet. Gli ospiti possono partecipare a corsi di cucina e a degustazioni di vino e olio d’oliva.

10. Voi Alimini Resort

Situato vicino a Otranto, il Voi Alimini Resort è un altro dei villaggi turistici in Puglia più adatti alle famiglie, perché offre un’ampia gamma di servizi e attività per grandi e piccini. Le camere sono moderne e ben arredate, con balconi o terrazze che si affacciano sui giardini o sul mare. Il resort dispone di piscine, campi sportivi, una spiaggia privata e diversi ristoranti che servono piatti della cucina locale e internazionale. Le attività includono sport acquatici, escursioni culturali e intrattenimento serale. È la base ideale per una vacanza in Puglia: a pochi chilometri si trova la splendida Lecce famosa, tra le altre cose, per la sua architettura squisitamente barocca.