Ti sembrerà di stare in Giappone anche se non hai mai lasciato l’Italia: questo giardino è un vero angolo di paradiso – viagginews.com

Non bisogna per forza andare in Giappone per godere dei suoi immensi giardini. In Italia, c’è un posto che li riproduce alla perfezione. Sarebbe un peccato lasciarselo sfuggire.

Il Giappone è un paese capace di esercitare una forte attrattiva sulle persone. Sono tanti gli individui che vorrebbero visitarlo. Purtroppo, non si tratta di un viaggio facile e non tutti hanno le risorse economiche per affrontarlo. C’è chi si fa fermare dalla diversa cultura e dalla lingua e chi non trova nessuno con cui partire.

In Italia, però, c’è un posto che, almeno per qualche ora, renderà possibile questo sogno. Si tratta di un giardino stupefacente, in pieno stile giapponese. Si può visitare tranquillamente e le persone che ci sono state l’hanno trovato bellissimo. Recarsi qui durante il periodo dell’hanami rende le cose ancora più perfette.

Giardino giapponese, si trova in Italia ed è incantevole: lo possono visitare tutti

Il Giappone è caratterizzato da una cultura particolare. Quasi tutti, durante le loro ricerche online, si sono imbattuti in scatti ritraenti alcuni giardini del paese. La cura per i dettagli, gli alberi di ciliegio in fiore, i ponti e i laghetti presenti non fanno altro che aumentare la curiosità verso questo paese. Ovviamente, partire per andare in Asia non è facile, ma non bisogna necessariamente affrontare questo viaggio per assaporare un po’ di Giappone.

In Italia, a Roma, esiste un giardino che possiede tutti questi elementi. Si trova all’interno dell’Istituto Giapponese di Cultura, nel quartiere Parioli, proprio nelle vicinanze della Galleria Nazionale di Arte Moderna. È facilissimo da raggiungere ed è stato realizzato dal paesaggista Nakajima Ken.

Al suo interno, è possibile trovare dei sentieri da percorrere, un piccolo lago, una cascata, un ponte a cui nessuno riuscirà a resistere e delle lampade di pietra. Ogni zona è studiata nei minimi dettagli. Niente è lasciato al caso e non ci sono influenze di tipo occidentale. Gli appassionati di botanica si divertiranno a osservare le piante tipiche dell’Oriente (ciliegi e aceri giapponesi). Ce ne sono anche alcune provenienti dalle zone mediterranee come l’ulivo e l’iris.

La visita è gratuita, però, per partecipare, è necessario prenotare. Basterà indicare il giorno e l’ora desiderata per avere accesso a questo luogo paradisiaco. Si consiglia di muoversi un po’ in anticipo perché, in determinati momenti dell’anno, la folla è davvero numerosa e potrebbe essere difficile trovare posto. È importante prendere visione anche dei periodi di chiusura.