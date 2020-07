La famiglia Beckham in vacanza in Puglia: ecco la villa da sogno

David e Victoria Beckham stanno trascorrendo le loro vacanze a Borgo Egnazia (Brindisi), in una residenza da 3.500 euro chiamata non a caso Villa Meravigliosa.

Per il secondo anno consecutivo David e Victoria Beckham hanno scelto l’Italia, e in particolare la Puglia, come meta delle loro vacanze estive. Insieme ai quattro figli, alla fidanzata di Romeo e alla promessa sposa di Brooklyn, l’ex calciatore e l’ex Spice Girl si sono regalati un periodo di riposo e relax in Salento. Il richiamo di Savelletri di Fasano, in quel Borgo Egnazia di cui si sono innamorati, è stato irresistibile…

Il buen retiro di David e Victoria Beckham

Fonti ben informate dicono che Villa Meravigliosa, presso la quale soggiornano i Beckham, costa la bellezza di 3.500 € a notte. Si tratta di una residenza disposta su tre livelli, con interni curatissimi e superaccessoriati e un giardino di 1.000 mq pervaso di profumi mediterranei, un’elegantissima piscina per momenti di massima privacy e relax, oltre a patio, gazebo e terrazza panoramica.

Le stesse fonti rivelano che i figli della coppia si stanno mostrando un po’ troppo indisciplinati, soprattutto a tavola. Per il resto, la vacanza prosegue come previsto, tra gite in bicicletta e partite a calcio (anche in compagnia degli altri ospiti della masseria), pranzi a base di prodotti tipici, passeggiate tra i borghi e in campagna e visite ai palazzi storici (anche per cercare una possibile location per le nozze di Brooklyn e Nicola Peltz). Il tutto grazie anche a due massaie sempre a disposizione per sfornare deliziose ricette tradizionali nella cucina privata e un Local Advisor dedicato per soddisfare la voglia di esplorare l’entroterra. Scusate se è poco…

Visualizza questo post su Instagram 😁 Un post condiviso da ROMEO (@romeobeckham) in data: 23 Lug 2020 alle ore 6:58 PDT

