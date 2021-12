Green pass per eventi culturali e sportivi: le regole da conoscere. Le informazioni utili.

Continuano le nostre guide a tutti i casi in cui si applica il Green pass, base con tampone e rafforzato. Con l’ultimo decreto del 26 novembre sul certificato verde Covid-19, infatti, non solo è stato introdotto il Super Green pass, per soli vaccinati e guariti, ma è stata estesa l’applicazione del Green pass con tampone, lasciato per alcuni casi e alcune situazioni.

Qui vi spieghiamo come funziona il Green pass per frequentare luoghi di cultura e sport e per partecipare ad eventi culturali e sportivi. Quando è richiesto quello base e quando invece è richiesto quello super o rafforzato.

Green pass per eventi culturali e sportivi: le regole

La stretta delle regole sul Green pass è stata introdotta anche per gli eventi culturali e sportivi, che siano al chiuso o all’aperto. Il Super Certificato verde per soli vaccinati o guariti, senza tampone negativo, è richiesto dal 6 dicembre anche per partecipare a manifestazioni, spettacoli, competizione sportive ed eventi in genere.

In base alle nuove regole, in tutti i luoghi in cui si svolgono eventi culturali e sportivi, al chiuso ma anche all’aperto, in tutte le zone, bianca, gialla e arancione, occorre sempre il Green pass rafforzato.

Il tampone, dunque, non sarà sufficiente per andare a un concerto o allo stadio.

Le nuove regole riguardano: cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali, che comunque mantengono la capienza al 100%.

Si applicano anche a: luoghi di competizioni sportive, palazzetti dello sport e stadi, con capienza del 60% al chiuso e al 75% all’aperto.

L’unica eccezione è prevista, invece, per musei e mostre. A questi luoghi ed eventi si potrà accedere ancora con il Green pass base, con tampone, in zona bianca e gialla. Mentre in zona arancione scatta quello rafforzato.

Ulteriori informazioni sulla tabella pubblicata dal governo: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

