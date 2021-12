Il Regno Unito introduce il Green pass e nuove restrizioni contro la variante Omicron.

Con la diffusione della variante Omicron nel Regno Unito ha obbligato il governo ad introdurre restrizioni progressive, ripristinando l’obbligo di mascherine che era stato completamente eliminato la scorsa estate e alcune restrizioni di viaggio.

Mercoledì 8 dicembre, il Primo Ministro Boris Johnson è intervenuto nuovamente in conferenza stampa per annunciare le nuove restrizioni. Anche il Regno Unito applicherà un suo Green pass o Covid pass. Una notizia sorprendente per un Paese in cui non esiste la carta di identità e che a parte i mesi più duri della pandemia ha lasciato ai cittadini molte liberà.

C’è tuttavia preoccupazione per la nuova variante Omicron del Coronavirus, che potrebbe presto sostituire la Delta, diventando predominante nel Paese.

Il Regno Unito introduce il Green pass e nuove restrizioni contro Omicron

La variante Omicron fa paura e si diffonde rapidamente nel Regno Unito, tanto da costringere il governo britannico ad introdurre nuove restrizioni, con una decisa marcia indietro rispetto alla cancellazione di tutte le misure di contenimento, tranne i vaccini, la scorsa estate, in occasione del cosiddetto Liberation Day di luglio.

Non solo viene esteso l’obbligo di mascherina protettiva, già reintrodotto nelle ultime settimane per i negozi e sui mezzi pubblici, si torna allo smart working. Ma quello che è più clamoroso per un Paese che si è sempre fatto vanto delle libertà concesse alla sua popolazione è l’introduzione anche nel Regno Unito del cosiddetto Green pass o Covid pass per accedere ad alcuni luoghi a maggior rischio di contagio.

Il documento non sarà esteso come in Italia, Germania e Austria, ma per il Paese della Regina Elisabetta è una scelta senza precedenti.

Le nuove misure

I nuovi provvedimenti anti-Covid, e soprattutto anti variante Omicron, sono contenuti nel Piano B del governo britannico e annunciati in conferenza stampa dal premier Boris Johnson.