Passata la fase acuta dell’emergenza Covid e soprattutto grazie all’avanzamento della campagna vaccinale, molti Paesi stanno riaprendo le frontiere al turismo internazionale.

L’annuncio più atteso era quello degli Stati Uniti, arrivato a fine settembre, con la fine del travel ban introdotto dall’ex presidente Trump a marzo 2020 e ancora in vigore. Pochi giorni fa la Casa Bianca ha annunciato anche la data di riapertura ufficiale delle frontiere ai turisti stranieri vaccinati: lunedì 8 novembre. Manca davvero poco.

Altri Paesi hanno fatto annunci analoghi, come le Isole Fiji. Fine dell’isolamento anche per l’Australia, ma con apertura delle frontiere limitata. Ecco cosa bisogna sapere in questo caso.

Australia: ecco quando riaprirà ai turisti internazionali

Dopo un anno e mezzo di isolamento internazionale, a inizio ottobre l’Australia ha annunciato la prossima riapertura delle frontiere. Il Paese, alla ribalta delle cronache per i suoi rigidissimi e prolungati lockdown, aveva introdotto il divieto di andare all’estero per gli australiani e gli stranieri residenti, così come divieto di ingresso anche per gli australiani all’estero.

Per un anno e mezzo molte famiglie sono state separate, con l’impossibilità di tornare in patria per gli australiani all’estero e per gli stranieri in Australia, se non per motivi di urgenza o necessità. Ora, finalmente questo rigido divieto sta per cadere, grazie alla riapertura dei confini annunciata per il prossimo novembre.

Attenzione, però, l’Australia resterà ancora chiusa ai turisti internazionali. Da novembre, solo i cittadini australiani potranno viaggiare liberamente all’estero, senza giustificazioni. Così come gli stranieri che risiedono in Australia potranno fare ritorno al loro Paese. All’inizio i viaggiatori avranno l’obbligo di tampone e saranno sottoposti anche alla quarantena di 7 giorni da trascorrere in casa al loro rientro.

Turisti stranieri in Australia

Ma quando potranno tornare i turisti in Australia? Non prima dell’inizio del 2022. Come ha precisato il Primo ministro Scott Morrison, i “visitatori internazionali” arriveranno “l’anno prossimo”. Perché ora “la priorità sono gli australiani”, ha spiegato il premier all’Associated Press.

Sull’apertura al turismo internazionale non c’è ancora una data. Potrebbe essere già a gennaio 2022, e non mancherebbe molto, oppure nei mesi successivi. Nel frattempo, dal prossimo novembre potranno viaggiare di nuovo all’estero gli australiani completamente vaccinati.

L’Australia che già aveva rigide regole di viaggio immigrazione dall’estero, ha introdotto limitazioni molto severe agli ingressi nel Paese durante la pandemia. Finora, australiani e stranieri residenti hanno potuto lasciare il Paese per andare all’estero solo per motivi essenziali e comunque, in questi mesi, moltissime richieste sono state respinte. Tra i pochi viaggi autorizzati ci sono stati quelli degli atleti australiani e della delegazione australiana alle Olimpiadi di Tokyo.

Allo stesso modo, per entrare in Australia dall’estero sono state consentite solo pochissime eccezioni, riguardanti persone con elevate competenze nel contrasto alla pandemia e in settori di rilevanza nazionale oppure per ragioni compassionevoli. Comunque, ogni singola richiesta di ingresso nel Paese è stata sottoposta a specifica valutazione e autorizzazione.

Aspettiamo dunque che la campagna vaccinale si consolidi e soprattutto che la curva epidemica non salga.

Per informazioni sempre aggiornate sulle regole di viaggio in Australia, la scheda del Paese sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/AUS

