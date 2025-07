Viaggi in camper? Ottime notizie, ora puoi parcheggiare con maggiore libertà

Parcheggiare per chi viaggia in camper sarà più semplice e con meno preoccupazioni. La sentenza del TAR di Firenze cambia tutto.

Viaggiare in camper dà un senso di libertà e permette di vivere a maggior contatto con la natura. Ci sono, però, delle regole da conoscere per evitare sanzioni. Alcune di queste riguardano i parcheggi che, ricordiamo, sono diversi dalla lunga sosta per campeggiare.

In strada bisogna rispettare le norme del Codice della Strada, nel momento della sosta si devono seguire le prescrizioni specifiche dei gestori delle zone predisposte e quelle della buona educazione. Mentre si viaggia bisogna fare attenzione a non intralciare la circolazione. Accorgendosi che dietro il proprio camper si è creata una lunga fila bisognerebbe fermarsi in un’area di sosta per far scorrere le macchine.

Se il camper è lungo oltre i 7 metri, poi, non si può occupare la terza corsia. Quando si è in sosta bisogna rispettare la presenza degli altri camperisti, lasciare la piazzola pulita, evitare di parcheggiare troppo vicini ad altri mezzi e fare attenzione alla collocazione del cavo elettrico nell’allacciamento alla colonnina. La sosta è riservata negli appositi spazi predisposti per i camper, diversa è la questione “parcheggi”.

Dove si può parcheggiare con il camper

In linea generale quando si parcheggia il camper in luoghi pubblici bisogna rispettare le regole e i divieti locali, evitare di posteggiare in zone non consentite o di mettere le ruote al di fuori delle strisce del parcheggio. Si rischierebbero multe violando queste direttive ma attenzione, la sentenza del TAR di Firenze modifica alcune di queste indicazioni.

Nello specifico il TAR ha dichiarato illegittimi i divieti di sosta generalizzati per i camper. Il caso che ha portato a questa decisione ha come protagonista il Comune di Pisa che ha emesso un’ordinanza per vietare ai camperisti di parcheggiare nel vicino lungomare concedendo questo diritto solo alle auto. L’ingombro del mezzo, infatti, secondo l’amministrazione comunale è eccessivo e impedisce ai turisti di parcheggiare soprattutto nei mesi estivi.

Contraria a questa decisione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che ha riportato all’attenzione del TAR l’articolo 185 del Codice della Strada. La Legge equipara i camper a qualsiasi altro veicolo a quattro ruote. Significa che i parcheggi non possono essere riservati solo alle “normali” auto e vietati ai camper. Il TAR ha dunque dichiarato illegittimo il divieto di parcheggio deciso dal Comune di Pisa. I camper si possono parcheggiare a condizione che le ruote siano all’interno delle strisce e che il tempo di permanenza sia breve. La sosta, infatti, è un’altra cosa e quella è concessa solo nelle aree apposite.