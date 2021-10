Regno Unito: Regno Unito: per i viaggiatori vaccinati basterà un test antigenico. Le nuove regole.

Nuove regole in arrivo per i viaggiatori che entrano nel Regno Unito e che semplificheranno ulteriormente l’ingresso nel Paese.

Come avevamo già riportato, il Regno Unito dallo scorso 4 ottobre ha smesso di chiedere ai viaggiatori completamente vaccinati il tampone negativo prima della partenza. Il tampone è chiesto solo entro 48 ore dall’arrivo nel Paese.

Dal prossimo 24 ottobre ci sarà un’altra novità: i viaggiatori vaccinati all’arrivo potranno sottoporsi a un test antigenico. Non sarà più richiesto il test molecolare (PCR). Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Regno Unito: per i viaggiatori vaccinati basterà un test antigenico



Si semplificano ulteriormente le regole per viaggiare nel Regno Unito. All’arrivo nel Paese, i viaggiatori dall’estero che siano completamente vaccinati potranno sottoporsi a un semplice test antigenico, entro 48 ore. Non saranno più obbligati a fare il tampone molecolare, come è stato finora.

La nuova regola si applicherà a partire dal 24 ottobre ai viaggiatori che provengono da Paesi che non sono compresi nella lista rossa per l’emergenza Covid-19. Naturalmente la nuova regola varrà non solo per gli stranieri in visita nel Paese ma anche per i britannci che rientrano da una vacanza all’estero. Un modo per agevolare le vacanze degli inglesi in cerca di sole e caldo.

Una richiesta di semplificazione che veniva anche dagli operatori del settore turistico, che da tempo chiedevano di permettere al rientro anche il test antigenico, molto meno costoso, per consentire la ripresa di un settore pesantemente penalizzato dalla pandemia.

Al momento, nella lista rossa dei Paesi a rischio Covid del governo britannico sono presenti solo 7: Colombia, Ecuador, Repubblica Domenicana, Haiti, Panama, Perù e Venezuela.

Vi ricordiamo che per entrare nel regno Unito dal 1° ottobre sarà richiesto il passaporto, anche ai cittadini europei. La carta di identità non è più valida.

