Gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati: ecco quando

Gli Stat Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati: ecco quando. Le informazioni utili.

A fine settembre era uscita la notizia della riapertura dei confini degli Stati Uniti ai turisti stranieri vaccinati, anche italiani. L’annuncio indicava genericamente i primi giorni di novembre ma ancora non c’era una data precisa.

La data ufficiale della riapertura degli Usa ai turisti internazionali è arrivata oggi: sarà l’8 novembre. Tutti pronti ad organizzare la prossima vacanza negli States?

Per questa data anche la nuova compagnia Ita, che sostituisce Alitalia ed è partita ufficialmente oggi, volerà negli Stati Uniti. Nel frattempo, ecco tutto quello che bisogna sapere sulla riapertura degli Usa ai viaggiatori internazionali.

Gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati: la data

Finalmente la data ufficiale: lunedì 8 novembre, tra meno di un mese, gli Stati Uniti riaprono i loro confini ai viaggiatori internazionali per motivi di turismo. Unica condizione è che siano vaccinati. Sebbene non sia ancora chiaro se sarà sufficiente anche una sola dose di vaccino o se servirà il completamento della vaccinazione.

Si tratta comunque di un’ottima notizia per tutti coloro che non vedevano l’ora di partire per un viaggio in Usa, anche solo per andare a visitare parenti e amici. L’ingresso ai cittadini di altri Paesi, infatti, è stato consentito finora solo per motivi di necessità o se residenti.

L’annuncio della data ufficiale di riapertura è stato dato oggi da un funzionario della Casa Bianca e riportato da media americani.

Sarà da vedere se gli Usa accetteranno anche i vaccinati con AstraZeneca, vaccino che non è utilizzato negli Stati Uniti ma con cui sono stati immunizzati diversi milioni di cittadini dell’Unione Europea, del Regno Unito e del vicino Canada.

Nel frattempo, la notizia della riapertura del Paese al turismo internazionale aveva scatenato, nelle scorse settimane, sui portali di viaggio un vero proprio boom di ricerche su mete Usa.