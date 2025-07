Caldo torrido in arrivo: picchi termici fino a 38° ma poi arriva la svolta – viagginews.com

L’anticiclone si fa sentire in queste ore e si raggiungeranno temperature massime molto elevate, con picchi fino a 38°C, ma successivamente si potrà godere di una nuova parentesi più fresca: ecco quando.

L’anticiclone che sin dall’inizio di questa settimana si è manifestato su tutta l’Italia farà sentire la propria voce in queste ore, portando ad un innalzamento della temperatura su la maggior parte delle regioni e persino a picchi termici compresi tra i 36° e i 38°C in alcune zone del Centro-Sud Italia.

Insomma il caldo afoso è tornato a funestare le giornate degli italiani e ci saranno momenti in cui l’ombra sarà un alleato essenziale per non patire troppo le condizioni atmosferiche di queste giornate. C’è da segnalare, però, che l’andamento climatico non sarà così stabile ed inflessibile come è stato qualche settimana fa e che ci sarà spazio anche per improvvisi cali di pressione e parentesi bagnate.

Ad avere la peggio in questo momento sono le regioni del Centro-Sud, sulle quali anche la temporanea intromissione delle correnti fredde avrà meno impatto e porterà al massimo a giornate in cui le temperature saranno più clementi, ma nulla che possa realmente far tirare un sospiro di sollievo.

Caldo intenso e poi il drop termico: ecco quando si potrà respirare nuovamente

Proprio nella giornata di oggi assisteremo all’ondata di caldo più uniforme della settimana. L’anticiclone sarà stabile al Sud e al Centro, mentre comincerà a presentare un minimo di incertezza solamente sulla Valle d’Aosta dove nel corso del pomeriggio potrebbero esserci delle precipitazioni anche intense.

Il dominio sostanziale della figura barica porterà ad un innalzamento netto delle temperature, con picchi termici che raggiungeranno i 36 e 38°C sul Tavoliere delle Puglie, sulle zone interne della Sicilia e nel Materano, addirittura superiori a questi valori nelle zone interne della Sardegna.

Giovedì le correnti fredde affacciatesi sul Nord-Est oggi scenderanno sino alle regioni del Centro Sud, portando temporali improvvisi ed un generale abbassamento delle temperature che riguarderà anche le regioni in cui il clima rimarrà stabilmente bello. Una parentesi che avrà vita breve, visto che venerdì le temperature torneranno a salire.

Il 18 luglio ci saranno picchi termici tra i 37°-38°C e questa tendenza porterà sino ad una domenica in cui si supereranno i 40° sul Tavoliere delle Puglie. Proprio domenica, però, ci sarà anche un ritorno dell’instabilità al Nord Italia, con piogge e rovesci temporaleschi sull’arco alpino che sconfineranno sino alla Pianura Padana. Alcuni rovesci a carattere sparso potranno coinvolgere anche la Toscana e il Lazio.