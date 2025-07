La classifica dei laghi più puliti e belli d’Italia: non crederete mai al primo posto

L’Italia è ricca di laghi incantevoli, puliti e immersi nella natura incontaminata. Scopriamo i più belli raccolti in una classifica.

La vacanza al lago è forse la più sottovalutata. Si parla molto di mare o di capitali europee oppure di escursioni in montagna, più raramente si prende in considerazione un viaggio con destinazione il lago. Eppure parliamo di scenari da sogno, di luoghi silenziosi, affascinanti e tutti da esplorare.

I laghi di origine glaciale, vulcanica o fluviale sono spesso una meta sottovalutata dagli italiani. Preferiscono l’immensità del mare ma non sanno che potrebbero perdersi un’esperienza preziosa, diversa da ogni altra e completamente appagante. Basta saper scegliere la meta perfetta in base alle proprie esigenze e a quelle della famiglia.

Ci sono spiagge sul lago che non hanno nulla da invidiare agli stabilimenti balneari del mare. Passeggiate lungo lago dai panorami meravigliosi e laghi in cui svolgere diversi sport d’acqua. Windsurf a Torbole, sul Lago di Garda, canoa e kayak al Lago di Como, SUP nel Lago Maggiore e passeggiate a cavallo sulle rive del Lago di Bolsena. Tantissime mete lacustri, dunque, ma quali sono le più belle e pulite?

La classifica dei cinque laghi più puliti e belli

La classifica è stata stilata da Legambiente e Touring Club Italiano. Le Cinque Vele sono state assegnate ai laghi e mari più belli e virtuosi d’Italia. Si tratta di un riconoscimento prestigioso assegnato tenendo conto di diversi parametri. L’uso del suolo (sostenibilità), biodiversità, attività turistiche. mobilità, energia, acque e depurazione, sicurezza alimentare sono alcune delle variabili che hanno permesso di redigere la classifica.

Ottimi risultati per il Trentino Alto Adige con eccellenze sparse in tutto il territorio. Le prime due posizioni in classifica sono occupate proprio da due laghi di questa Regione. Al primo posto c’è il Lago di Molveno dove si possono provare tanti sport d’acqua e noleggiare pedalò, canoe, SUP, barche elettriche. Una paesaggio mozzafiato e acque verdi smeraldo rendono speciale questo incredibile contesto. Merita il primo posto anche per la perfetta gestione dell’ambiente e i servizi offerti oltre che per le bellezze naturali del territorio.

La classica continua con