C’è una spiaggia italiana quasi sconosciuta che nasconde un grande segreto: corri a vederla. – (viagginews.com)

Non è tra le spiagge italiane più rinomate, ma nasconde un segreto che la rende unica nel suo genere. L’hai mai sentita?

Tutte le regioni italiane che hanno uno sbocco sul mare vantano almeno una località di mare celebre e che attira turisti anche dall’estero. Ci basta pensare alle spiagge della Liguria, alle coste della Sardegna e a tutti i litorali che si sono dimostrati degni della bandiera blu. Ne abbiamo moltissimi sia sulle coste che affacciano sull’Adriatico che verso il Centro e il Sud Italia.

Nelle località di mare più frequentate infatti se da un lato si sa di potersi godere acqua cristallina e sabbia pulita c’è da fare i conti con alcuni problemi. Da una parte la ressa che si viene a creare con l’arrivo dei turisti durante il periodo di alta stagione, dall’altro i costi per prenotare un ombrellone. Rilassarsi in queste condizioni risulta quasi un’impresa.

Per questo ogni tanto conviene ripiegare su spiagge che sono meno rinomate e quindi più tranquille, ma non per questo meno apprezzabili Anzi, proprio il fatto di non essere la preda principale dei turisti ha permesso loro di conservare meglio le proprie caratteristiche naturali. E tra queste ce n’è una che cela un segreto che pochi conoscono.

Una spiaggia unica per il tesoro naturale che cela

Il tratto di litorale di cui stiamo parlando si trova in Puglia, incastonato tra i comuni di Brindisi e di Carovigno. In questa zona abbiamo infatti una riserva naturale che si estende per 1.800 ettari che racchiude un piccolo tratto di spiaggia famoso per essere unico nel suo genere. Si estende per circa 90 metri ed è composto completamente di conchiglie dai più svariati colori.

Arrivarci non è semplice perché richiede una lunga passeggiata all’interno della riserva marina di Torre Guaceto prima di arrivare alla caletta. Qui non ci sarà traccia di sabbia quindi conviene tenere su le scarpette da scoglio o al limite le ciabatte. Per quanto incantevoli da vedere le conchiglie colorate infatti hanno bordi taglienti che possono graffiare i piedi e le gambe.

Secondo gli esperti che hanno esaminato questa caletta nella distesa di gusci dovrebbero esserci almeno ben 129 tipologie diverse di conchiglie. La particolarità di questa minuscola spiaggia senza sabbia sembra essere dovuta al modo in cui è orientata e al fatto di essere così stretta. La corrente marina arriva forte durante la marea, ricoprendola di conchiglie.