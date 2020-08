Andare in treno in montagna con i nuovi collegamenti estivi di Trenitalia. Tutto quello che bisogna sapere.

Per le vostre vacanze estive 2020 in Italia potete scegliere di partire con il treno, invece di mettervi sulla strada in macchina, a guidare faticosamente in mezzo al traffico. Il treno offre molte opportunità di viaggiare comodamente, soprattutto sulla lunga distanza, anche per raggiungere destinazioni non servite dalla linea ferroviaria, grazie all’integrazione con il servizio di autobus.

Per l’estate, poi, sono stati aperti nuovi collegamenti, non solo per le località di mare ma anche per quelle di montagna, la meta top dell’estate 2020. Una destinazione che quest’anno sarà scelta da molti italiani per riscoprire un territorio dalla eccezionale bellezza paesaggistica e dalle antichissime tradizioni culturali. Proprio i vista delle partenze estive, Trenitalia ha aperto nuovi collegamenti ferroviari diretti verso le migliori località di montagna in Italia, con l’integrazione del bus per quelle dove non arriva la ferrovia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In treno in montagna con Trenitalia

Partire con il treno per la montagna non è mai stato così facile. Le località principali delle nostre Alpi, molto amate anche in estate sono ora più facilmente raggiungibili grazie ai nuovi collegamenti estivi aperti da Trenitalia e che prevedono una integrazione con il trasporto in autobus per le località montane dove non arriva la ferrovia. Per le vostre vacanze in montagna senza pensieri.

Trenitalia ha aperto per l’estate 2020 nuovi collegamenti con le Frecce e Freccialink. Di seguito l’elenco delle tratte estive, i giorni di operatività e le stazioni da cui partono i treni per le località di montagna delle Alpi.

I viaggi con le Frecce verso le località di montagna si potranno abbinare alle diverse offerte previste famiglie, bambini e giovani.

Nuovi collegamenti Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia, venerdì, sabato e domenica:

9348: Napoli C.le 5:23 – Roma T.ni 7:25 – Bardonecchia 13:25

9349: Bardonecchia 14:40 – Roma T.ni 20:35 – Napoli C.le 22:03

con fermate a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino.

Due nuovi collegamenti Frecciarossa Milano – Bolzano, il sabato e la domenica con i seguenti orari:

8703/8704: Milano C.le 10:15 – Bolzano 13:18

8701/8702: Bolzano 17:45 – Milano C.le 20:45

Con fermate a: Brescia, Peschiera Del .Garda, Verona, Rovereto, Trento e Ora.

Due nuovi collegamenti Frecciarossa Venezia-Bolzano, il sabato e la domenica con i seguenti orari:

8706: Venezia S.L. 9:18 – Bolzano 12:10

8705: Bolzano 15:23 – Venezia S.L. 18.12

Con fermate a Mestre, Padova, Vicenza, Verona, Rovereto e Trento.

Collegamenti Freccialink per:

Cortina d’Ampezzo – San Vito di Cadore – Tai di Cadore – Venezia Mestre in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna;

– San Vito di Cadore – Tai di Cadore – Venezia Mestre in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna; Madonna di Campiglio – Pinzolo – Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna;

– Pinzolo – Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna; Val Gardena : Selva di Val Gardena – S. Cristina – Ortisei – Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna;

: Selva di Val Gardena – S. Cristina – Ortisei – Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna; Val di Fassa- Val di Fiemme: Canazei, Vigo di Fassa- Moena – Predazzo – Cavalese – Ora in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna.

I collegamenti Freccialink per Cortina D’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme si effettuano il sabato e la domenica nel periodo dal 4 luglio al 30 agosto.

Per ulteriori dettagli sui nuovi collegamenti di Trenitalia per la montagna: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/orario-estivo-2020.html#6.html

