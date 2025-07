Se la macchina ti fa male, evita le auto elettriche: non fai altro che peggiorare le cose – viagginews.com

Le macchine elettriche sono sempre più diffuse. Ci sono molti vantaggi ma, secondo gli esperti, potrebbero aggravare la situazione di chi già soffre di mal d’auto.

Per la maggior parte delle persone, spostarsi in macchina è una cosa normale. Si siedono sul sedile posteriore e si godono il viaggio. Per alcune di loro, però, la cosa non è poi così semplice. Soffrire di mal d’auto, infatti, può rendere l’esperienza davvero spiacevole. I sintomi possono raggiungere intensità variabili, ma dover trascorrere ore in compagnia di nausea, vertigini, vomito e malessere generale non è il massimo.

Stando agli esperti, purtroppo, l’utilizzo di macchine elettriche potrebbe peggiorare ancora di più la situazione. Gli individui che soffrono di questo disturbo, quindi, dovrebbero evitarle o correre ai ripari in altri modi.

Mal d’auto e macchine elettriche: ecco perché i sintomi peggiorano

Le persone che soffrono di cinetosi odiano salire in macchina. Per loro, infatti, si tratta di una vera e propria tortura. Nel giro di pochi minuti, cominciano ad avvertire sintomi spiacevoli, che vanno dal semplice mal di stomaco a veri e propri attacchi di nausea. L’unico modo per tornare a stare bene è quello di scendere dal veicolo e attendere qualche minuto.

Le manifestazioni possono essere influenzate da molteplici fattori. Secondo gli esperti, tuttavia, l’uso di macchine elettriche non potrebbe fare altro che aggraverne la percezione. Pare che una delle cause principali sia da ricondurre all’assenza di indizi sensoriali. Questo tipo di veicoli, infatti, ha ridotto drasticamente la presenza di rumori. Il cervello, di conseguenza, farebbe una grande fatica ad adattarsi e non troverebbe neanche nulla che lo ricolleghi a esperienze già vissute.

Le macchine in questione sono dotate anche di una frenata rigenerativa, che permette un rallentamento più dolce. A dispetto delle aspettative, ciò può incidere pesantemente sulla nausea. Anche la necessità di consultare gli schermi può ingannare il cervello, costringendolo a prendere le distanze dall’ambiente circostante.

Purtroppo, evitare di salire in auto non è un’opzione. Si può ridurre tale abitudine ed evitare di acquistarne una elettrica ma, prima o poi, si avrà bisogno di partecipare a un lungo viaggio o di recarsi da qualche parte. Il consiglio è quello di consultare il proprio medico e di ricorrere ad alcune soluzioni in grado di limitare i sintomi. In farmacia, per esempio, vendono braccialetti che premono sui nervi, gomme da masticare e pasticche. Sono tutti rimedi piuttosto efficaci. Se si desidera qualcosa di più naturale, ci sono anche le caramelle allo zenzero contro la nausea.