Le orecchiette pugliesi diventano le protagoniste dell’estate: con questa ricetta sono buone anche in spiaggia

Hai voglia di un primo piatto gustoso? Ti diciamo noi come prepararla, tutto quello che devi preparare, i dettagli.

Quanti di voi sono alla ricerca di un piatto estivo da portare in spiaggia? Abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Oggi vi parleremo della preparazione di queste buonissime orecchiette, il piatto perfetto per l’estate.

Ovviamente, vogliamo dirvelo subito non si tratta dei soliti piatti, ma di un’alternativa alla tradizione che vi farà leccare i baffi, oggi vi parleremo di tutti i dettagli che riguardano questo incredibile piatto. A voi non resta che annotare tutti i passaggi da seguire, se siete pronti possiamo iniziare e scoprire come realizzare questo incredibile piatto

Orecchiette estive, come preparare questa prelibatezza

Le orecchiette estive potrebbero diventare il piatto di punta delle vostre tavole, prepararle è un gioco da ragazzi, gli ingredienti sono facilmente reperibili. Come vi abbiamo già detto in estate si va sempre alla ricerca di ricette semplici da preparare e che possono essere creati veramente in poco tempo.

La voglia di stare davanti ai fornelli è veramente poca e, dunque, riuscire a portare sulle tavole un piatto in men che non si dica è davvero importante, specie se si hanno molti impegni. Un altro aspetto che rende questo piatto unico è che può essere portato in ufficio o addirittura al mare, dunque, sarà possibile prepararlo in anticipo. Cosa bisogna procurare?

10 pomodorini ciliegino;

200 grammi di orecchiette;

100 grammi di mozzarella tagliata a cubetti;

Olio extravergine d’oliva;

Sale q.b.;

Rucola q.b;

Uno spicchio d’aglio.

Dopo aver procurato tutti gli ingredienti possiamo metterci all’opera, ma da dove iniziare? Iniziamo preparando il nostro sughetto, dunque, in una padella versiamo un filo d’olio, lo spicchio d’aglio e lasciamo cuocere per circa due minuti subito aggiungiamo i pomodorini e e un cucchiaio d’acqua e attendiamo 8 minuti.

Nel frattempo occupiamoci della cottura della pasta, una volta pronta versiamo tutto in padella, alla fine aggiungiamo la rucola e la mozzarella e mescoliamo per qualche minuto. Una volta pronta possiamo procedere collocando tutto su un piatto. Chi vorrà potrà anche lasciarla raffreddare in frigorifero e consumarla anche il giorno seguente. Chi vorrà, invece potrà aggiungere anche delle olive o dei capperi. Questo primo piatto farà la differenza durante le serate estive, inoltre come avrete notato tutti anche gli ingredienti sono facilmente reperibili.