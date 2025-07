Prima di partire per le vacanze controlla queste cose in casa: eviterai brutte sorprese al ritorno. – (viagginews.com)

Quando si parte per le vacanze bisogna prima sistemare la casa a dovere. Ecco ciò che devi controllare prima di avviarti.

Mentre ci si prepara per una vacanza le preoccupazioni principali che vengono riguardano l’orario di partenza e il fatto di aver preparato a dovere le valige. Ma succede a molti che una volta saliti in auto, sul treno o sull’aereo inizino a venire dei dubbi per quanto riguarda le condizioni della casa. La paura di aver lasciato una finestra aperta, aver chiuso la porta e molto altro ancora.

Presi dai preparativi infatti è facile scordarsi che quando la casa rimane vuota per giorni o settimane ci sono dei piccoli interventi da fare. Chi ha la fortuna di avere un parente o un amico che possa passare a controllare può dormire sonni tranquilli, ma non sempre c’è questa possibilità. E continuare a pensarci in viaggio non aiuta a godersi la vacanza.

Per riuscire a rassicurarsi sul non aver lasciato nulla fuori posto e che la casa si mantenga bene quello che serve è stendere una checklist. Con una lista da spuntare ben definita non c’è il rischio di combinare danni e nel dubbio la si può sempre ricontrollare. Quando la si scrive però bisogna fare attenzione a farla quanto più completa possibile.

La checklist da spuntare prima di partire

Non tutte le cose da sistemare si possono fare il giorno prima di andarsene quindi la cosa migliore è iniziare a prepararsi a una settimana dalla partenza. Prima di tutto dato che al ritorno si avranno le valigie con i vestiti sporchi mettere subito in lavatrice i capi che rimarranno nei cassetti. Almeno così si avrà qualcosa di pronto da mettere al ritorno almeno per i primi giorni.

Se si hanno delle piante in casa bisogna bagnarle e potarle prima di partire, oltre a organizzarsi per avere qualcuno che se ne occupi. In alternative si può mettere un sistema di irrigazione automatico, badando che funzioni bene per evitare perdite. Sempre per sicurezza è meglio staccare il gas e scollegare gli apparecchi dalle prese elettriche.

Il compito meno piacevole sarà quello di buttare l’immondizia lasciando le pattumiere e i cestini ben puliti. Anche la cucina e il bagno andranno puliti a dovere per evitare che l’umidità residua possa formare muffa trovandoli rovinata la ritorno. Infine è bene chiudere bene tutte le finestre, lasciando le tapparelle appena sollevate.