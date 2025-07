Matrimonio d’estate? Ecco cosa non indossare mai: metteresti in imbarazzo gli sposi

Sei stata invitata ad un matrimonio e non sai proprio cosa indossare con questo caldo? In primis vediamo che cosa sarebbe opportuno evitare.

Ho sempre pensato che a luglio e ad agosto i matrimoni dovrebbero essere sospesi: il clima caldo e umido, infatti, non consente di godersi la cerimonia con tranquillità e può mettere a durissima prova gli invitati. Inoltre c’è sempre il problema su cosa sia meglio indossare.

Con questo caldo non ci si può coprire troppo ma se la funzione si svolge in Chiesa non ci si può nemmeno scoprire in misura eccessiva. Appena riceviamo un invito, il primo pensiero è correre ad acquistare un nuovo abito. Ma prima di preoccuparci di cosa indossare, dovremmo sempre avere bene a mente cosa non si deve indossare ai matrimoni.

Sebbene non ci sia alcun divieto legale, esiste, tuttavia, una sorta di “galateo” del matrimonio a cui sarebbe opportuno adeguarsi sia per non fare brutte figure sia, soprattutto, per non mettere in imbarazzo gli sposi. Nel prossimo paragrafo vediamo gli abiti, i colori e gli accessori da mettere al bando ad un matrimonio.

Matrimonio d’estate: mai commettere questi errori

Nonostante il clima torrido e insopportabile, sono moltissime le coppie che decidono di convolare a nozze proprio nei mesi di luglio e di agosto. Come vestirsi in queste situazioni in cui il termometro sfiora anche i 40 gradi? Di seguito vediamo alcuni errori da non commettere mai.