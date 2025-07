Api e vespe non ti pungeranno mai se segui questi consigli: sono meglio di un’armatura. – (viagginews.com)

Hai paura che api e vespe possano pungerti? Se segui questi consigli ti lasceranno in pace e sarai al sicuro.

In primavera ed estate la natura esplode facendo prima sbocciare i fiori e poi maturare i frutti, ma il prezzo da pagare è sopportare gli insetti. Se cimici e formiche sono fastidiosi ma innocui lo stesso non si può dire per api e vespe. Non serve essere allergici al loro veleno per sentirsi nervosi quando ne vediamo qualcuno che ci ronza intorno e sembra averci puntato.

Le api sono in genere meno aggressive delle vespe, a meno che non ci si venga a trovare vicini al loro alveare. La loro puntura è dolorosa e subito dopo occorre estrarre il pungiglione che lasciano nella ferita, morendo subito dopo. Nel caso delle vespe purtroppo l’animale ha il pungiglione liscio, il che gli permette di pungere più di una volta senza avere danni.

Quando si viene punti bisogna disinfettare subito e procurarsi del ghiaccio per evitare che si gonfi troppo. In caso di reazioni inattese o gravi occorre correre al pronto soccorso e confrontarsi con il medico per capire se si tratti di un’allergia vera e propria. La cosa migliore però è cercare di prevenire le aggressioni adottando le giuste strategie.

Le abitudini da evitare per tenere lontane api e vespe

Come accennato questi animali diventano poco amichevoli se ci troviamo in una zona a ridosso del loro nido. Quando si nota un certo movimenti di questi insetti in una determinata zona è facile ipotizzare che abbiano costruito proprio lì il proprio rifugio. Per stare tranquilli si può chiamare la disinfestazione e lasciare che ne occupino, senza fare tentativi azzardati di toglierlo.

Altre zone molto frequentate da api e vespe sono i punti dove c’è acqua stagnante e vicino ai cestini delle immondizie. In estate conviene anche evitare di mangiare dolci all’aperto perché anche questi fanno gola agli insetti, così come le bibite gassate. Si raccomanda sempre di berle con la cannuccia, dato che le vespe volte finiscono con il cadere dentro i bicchieri scoperti.

Una cattiva notizia per chi ama i profumi è che soprattutto quelli basati su aromi floreali sono molto graditi anche alle api. Seguendo l’odore non è raro che si posino sui vestiti o sulla pelle di chi usa queste fragranze, mandandolo nel panico. Almeno per l’estate quindi meglio ridurre l’uso di questi prodotti.