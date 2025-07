Sembra di essere ad Ibiza, ma in realtà ci troviamo in Italia: è questo il luogo che incanta i turisti e che devi conoscere anche tu – viagginews.com

Sembra Ibiza ma ci troviamo in Italia. Se cerchi tutto quello che può regalarti l’isola spagnola, puoi fare meno chilometri.

Sembrano le Baleari ma ci troviamo in Italia. C’è un posto che può regalarti le stesse emozioni di Ibiza, dalla mondanità alle spiagge curate. E non solo.

Ibiza è una meta mediterranea molto conosciuta e ricercata da chi vuole sentirsi libero godendosi l’atmosfera dei suoi mercatini, o per vivere momenti rilassanti in letti balinesi sulle rive del mare e ammirare tramonti con vedute da sogno. Ibiza è un’isola autentica in grado di combinare le notti più divertenti del mondo con un complesso storico e una biodiversità marina dichiarati Patrimonio Mondiale.

Vestirsi di bianco con indumenti comodi e tessuti leggeri è segno distintivo di Ibiza e dello stile di vita dell’isola. Le distanze sono brevi e si possono trovare luoghi in cui rilassarsi, rigenerarsi e sentirsi più giovane che mai. I turisti scelgono sempre più spesso le isole Baleari, specialmente quelli che amano la vita mondana che Ibiza può regalare con discoteche ovunque e i D.J. più famosi al mondo che si susseguono alle console. Ma gli italiani che non possono permettersi un viaggio simile, devono sapere che a poca distanza da loro c’è una località che viene sempre più spesso definita “la piccola Ibiza italiana”.

La piccola Ibiza italiana: sempre più turisti scelgono questa località

Con le dovute differenze oggettive, c’è chi giura che dopo essere stato qui, non ha più rimpianto Ibiza. Seguiteci e scopriremo dove andare per vivere le stesse atmosfere spagnole.

Parliamo di Follonica, in provincia di Grosseto: benvenuti in Toscana. I turisti che hanno visitato questa località, specie i più giovani, raccontano di una vita e di una spiaggia che ricorda quella della famosa isola spagnola. Follonica si è ritagliata un ruolo da protagonista, almeno per chi cerca mare pulito, vita notturna e libertà.

Da qualche anno non a caso viene definita la “piccola Ibiza italiana”, un titolo nato quasi per gioco e diventato realtà grazie all’atmosfera che si respira tra stabilimenti, eventi estivi e feste sulla spiaggia. Non tutti possono permettersi un viaggio verso le Baleari, e allora si resta in Italia, ma senza rinunciare al divertimento.

Già negli anni ’80, Follonica attirava famiglie e bagnanti da tutta la Toscana e dal nord Italia. La città col tempo ha saputo rinnovarsi, puntando su una stagione estiva giovane e dinamica, fatta di eventi musicali, aperitivi al tramonto e locali sul mare che prolungano la notte fino all’alba. Il centro, in estate, si anima di bancarelle e concerti, mentre il lungomare diventa il cuore pulsante della vita notturna.

Le spiagge sono sia libere che attrezzate. Chi cerca relax e non ama particolarmente il caldo, può restare vicino al mare ma all’ombra delle pinete che circondano le spiagge. L’acqua è limpida, la sabbia fine. Bandiera Blu da diversi anni, il litorale è adatto anche a chi viaggia in famiglia, con bambini al seguito. Ma sono soprattutto i gruppi di giovani, tra i 18 e i 30 anni, a fare di Follonica la loro meta fissa per luglio e agosto.