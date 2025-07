Vuoi capelli lucenti senza spendere soldi? Con questi ingredienti economici e naturali prepari lo shampoo migliore per loro – viagginews.com

Invece che spendere tanti soldi in prodotti commerciali, è possibile preparare con pochi ingredienti naturali uno shampo perfetto per capelli lucenti.

Ogni giorno si spendono tanti soldi in prodotti commerciali e trattamenti dal parrucchiere per avere capelli lucenti e fluenti. Infatti, in ogni stagione dell’anno si vorrebbe sfoggiare una chioma perfetta e disciplinata. Per questo motivo si è sempre alla ricerca dello shampo perfetto, quello magari pubblicizzato in tv o da qualche influencer.

Non c’è bisogno di spendere tanti soldi per avere capelli lucenti. Sono sufficienti pochi semplici ingredienti, economici e naturali (che a volte si hanno già in casa), per preparare lo shampo migliore. Ecco come farlo.

Lo shampo fatto in casa per capelli lucenti

La natura ci ha fornito tanti ingredienti per poter porre rimedio a diverse problematiche. Ad esempio, chi vuole capelli lucenti e disciplinati, può combinare pochi semplici ingredienti, naturali ed economici. Non c’è bisogno infatti di spendere soldi in trattamenti dal parrucchiere e prodotti commerciali (che possono contenere anche sostanze aggressive e irritanti).

Si può infatti preparare uno shampo naturale ed economico per capelli bellissimi. La prima cosa da fare è rimuovere un po’ di shampo da un flacone di shampo neutro, in modo da poter aggiungere gli altri ingredienti, vale a dire mezza cipolla rossa tagliata a cubetti, un pezzo di zenzero fresco, sbucciato e tagliato a fette, una stecca di cannella a pezzi e del rosmarino fresco o secco.

Chiudere bene il barattolo e conservare per una settimana in un luogo buio, senza muoverlo. In questo modo le proprietà dei vari ingredienti si integreranno con lo shampo. Trascorso questo tempo, lo shampo si potrà usare per lavare i capelli normalmente e averli più lucenti, forti e disciplinati. La cipolla infatti è ricca di zolfo e quercetina, che stimolano la circolazione del cuoio capelluto e promuovono la crescita.

Lo zenzero dona lucentezza e riduce la caduta dei capelli, la cannella pulisce anche i follicoli e combatte l’indebolimento dei capelli (oltre a donare un ottimo aroma), mentre il rosmarino migliora i benefici della miscela e ha un odore inebriante. Dunque bastano pochi ingredienti, che probabilmente si hanno già in casa, per creare uno shampo naturale ed economico per avere dei capelli bellissimi, più lucidi e disciplinati in ogni stagione dell’anno.