Invece che dormire con l’aria condizionata accesa, prova il metodo tedesco per un sonno fresco e senza risvegli – viagginews.com

Per un sonno fresco e senza risvegli quando è estate non è necessario tenere accesa l’aria condizionata per ore ma basta usare il metodo tedesco.

Le temperature roventi delle ultime settimane possono essere davvero insopportabili, specie di notte, quando non si riesce a chiudere occhio per il gran caldo. Anche aprendo le finestre o dormendo con pochi indumenti addosso, la situazione non cambia. In tanti dunque accendono l’aria condizionata per ore: chiaramente questo può ripercuotersi sulle bollette che saranno molto salate.

Non solo ma dormire con l’aria condizionata può causare anche problemi di salute come mal di testa o mal di schiena. Ecco allora che c’è un modo per avere un sonno fresco e senza risvegli, vale a dire mettere in pratica il metodo tedesco. Ecco in cosa consiste.

In cosa consiste il metodo tedesco per dormire bene senza aria condizionata

È possibile dormire senza usare l’aria condizionata anche quando le temperature sono altissime. Infatti basta applicare il metodo tedesco, efficace ed economico. È un trucco che tutti possono mettere in pratica quando fa molto caldo e non riescono a prendere sonno e di notte si girano e rigirano nel letto cercando un angolo del letto ancora fresco.

Il metodo tedesco consiste nel riempire d’acqua tre quarti di una grande bottiglia di plastica, metterla nel congelatore e la sera posizionarla in un punto alto e lontano dal letto. A questo punto accendere il ventilatore davanti alla bottiglia in modo che l’aria fresca circoli in tutta la stanza. Questo metodo è andato virale anche sul web e in tanti lo mettono in pratica ogni sera per dormire freschi.

Infatti è dimostrato che questo trucco permetta di ridurre immediatamente la temperatura in stanze di piccole dimensioni, e l’effetto può variare a seconda delle dimensioni della bottiglia, ma in generale è di 3-5 ore. Per evitare pozze d’acqua dovute al ghiaccio che si scioglie sui mobili o a terra, mettere una bacinella o un asciugamano. Un’alternativa alla bottiglia consiste nel congelare le borse dell’acqua calda e dormirci sopra.

Il metodo tedesco è davvero efficace per dormire freschi in estate quando fa molto caldo e non si vuole accendere l’aria condizionata. Basterà una bottiglia di acqua ghiacciata ed un ventilatore per riposare bene anche nelle notti con temperature roventi.