Non serve il mare, questi laghi balneabili sono a due passi da noi in contesti naturali stupendi

Chi lo ha detto che per fare un bagno ci sia per forza bisogno del mare? C’è sempre l’opzione lago e in Italia sono tantissimi quelli balneabili.

L’Italia conta oltre 7mila km di costa lunga la quale si affacciano mari bellissimi ormai rinomati in tutto il mondo, eppure per fare il bagno non c’è per forza bisogno del mare. Ci sono tantissimi laghi balneabili, da Nord a Sud dello Stivale, e alcuni di questi sono diventati vere e proprie mete marittime.

Una costa all’interno della costa, potremmo un po’ definirli così i chilometri di spiagge che affacciano sui laghi e che permettono a tantissimi italiani ogni anno di godere di una estate rinfrescante senza la necessità di spostarsi per forza in località di mare.

Un vero e proprio boom turistico, tanto che da anni le famosissime Bandiere Blu assegnate alle località marittime con spiagge più belle e acqua cristalline e pulite sono assegnate anche ai laghi balneabili. Per tutta la penisola, sono tantissimi i laghi che permettono una balneazione tranquilla in acque trasparenti e servizi in spiaggia che si fanno sempre efficienti.

Estate 2025, non solo mare il bagno si fa anche al lago

Sono 22 le località sui laghi che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2025. Il maggior numero di queste va al Trentino Alto Adige che si conferma essere la meta migliore per questa tipologia di vacanza. Il prestigioso vessillo sbandiererà su Baselga di Pinè, Bedollo, Bondone, Calceranica al Lago, Lavarone, Levico Terme, Pergine Valsugana, Sella Giudicarie, Tenna, Tenno e Vallelaghi.

In Abruzzo troviamo invece Villalago e Scanno. Si passa poi in Piemonte per Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, San Maurizio d’Opaglio e Gozzano. Le ultime tre bandiere blu sono tutte sul Lago di Garda: Sirmione, Toscolano Maderno e Gardone Riviera.

Oltre a questi luoghi marittimi lacustri, tutti tra il centro e il Nord Italia, ci sono anche tanti altri laghi balneabili in giro per l’Italia. Restando al Nord, in Tirolo sono ben 15 i laghi balneabili tra cui segnaliamo il Plansee, Thiersee e il Walchsee.

Tornando al Centro della penisola troviamo il Trasimeno. A Ronciglione, in provincia di Viterbo, c’è il lago Vico di origine vulcanica. Sempre nel Lazio altri laghi balneabili sono il Bolsena -sempre nella zona nord della regione in provincia di Viterbo- e il Lago di Bracciano a sud con le tre cittadine affacciate sulle sue sponde -Bracciano, Trevignana ed Anguillara- molto organizzate.