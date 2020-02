Giallo Luca Sacchi: il mistero dei 70mila euro – VIDEO

Il mistero dei 70mila euro contenuti in uno zaino portato da Anastasiya Kylemnyk: il giallo della morte del giovane romano Luca Sacchi.

Torna a occuparsi del giallo della morte di Luca Sacchi la trasmissione di Retequattro, Quarto Grado, in onda stasera 21 febbraio. Un ruolo tutto da chiarire è quello della fidanzata della vittima, la 25enne modella ucraina e babysitter Anastasiya Kylemnyk.

Sulla giovane donna, sono stati espressi molti giudizi e inoltre si è messo in luce il suo ruolo nell’intera vicenda. In particolare, la ragazza aveva con sé uno zaino contenente 70mila euro per la compravendita di una partita di hashish.

Lo zaino con 70mila euro: il giallo della morte di Luca Sacchi

La giovane assieme a Giovanni Princi, amico di liceo della vittima, finiscono sotto processo per la compravendita di droga. Ma il dubbio è come abbiano fatto a racimolare quella somma o se piuttosto quei soldi sarebbero stati dati loro da qualcuno. Il processo è stato diviso in due tronconi: soltanto l’ucraina ha scelto di essere processata con rito ordinario, mentre le altre persone coinvolte hanno optato per l’abbreviato, che garantisce uno sconto della pena.

Oltre alla modella e a Princi, sono sotto processo altre persone. Di omicidio e rapina devono rispondere Valerio Del Grosso e il complice Paolo Pirino. Il primo è considerato l’autore materiale del delitto. Degli stessi reati è accusato anche Marcello De Propris, il giovane che consegnò l’arma. La detenzione di quest’ultima è attribuita ad Armando De Propris, padre di Marcello.