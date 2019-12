Luca Sacchi voleva lasciare Anastasiya, ma non ci riusciva per un motivo commovente: la rivelazione del papà del ragazzo ucciso a Roma.

Torna a parlare il papà di Luca Sacchi, il giovane personal trainer ucciso davanti ad un pub a Roma in circostanze piuttosto misteriose. Nella vicenda è coinvolta anche la sua fidanzata Anstasiya Kylemnyk ed è proprio a proposito della giovane che il papà di Luca si è nuovamente espresso.

Le parole del papà di Luca Sacchi

Intervistato da Il Messaggero il papà del giovane ucciso ha svelato un retroscena mai uscito fino a questo momento: “Luca la voleva lasciare, era deciso. Ma poi un giorno mi disse: a pa’ ma se la lascio dove va? Che fa? Luca era troppo buono, non aveva cuore per lasciarla in difficoltà e, forse, anche se non era troppo convinto, continuava a volerle bene, anche per quello spirito di protezione che lo ha sempre contraddistinto”.

Inoltre è emerso anche ciò che sarebbe avvenuto la sera prima dell’omicidio. Anastasya infatti avrebbe trascorso gran parte della serata con Giovanni Princi, amico di Luca e a quanto pare amante della giovane. Il suo fidanzato con la mamma Tina l’avevano aspettata a casa per più di due ore ma lei era con Princi.