Papantla: Un Viaggio Incantato tra Uomini Volanti, Vaniglia e Piramidi nel Cuore del Messico

Un paese profumato di vaniglia, guidato dal suono di un flauto che chiama il cielo. A Papantla, tra il verde del Veracruz e le pietre antiche, il tempo si apre: uomini che volano, piramidi con nicchie come giorni, strade piene di colore. Non è solo un viaggio: è una voce che ti parla piano e non ti molla più.

Arrivi e l’aria profuma di vaniglia. È lieve ma deciso, un filo che ti porta verso la piazza. Qui i portici fanno ombra al mezzogiorno e i murales raccontano storie di mais, vento e mare. La gente ti saluta con naturalezza. Ti perdi a guardare dettagli: una piuma dipinta, una nonna che vende ghiaccioli alla vaniglia, un ragazzino che prova un tamburino. È qui che capisci perché questo Pueblo Mágico non si visita: si ascolta.

C’è una scena che molti ti racconteranno prima di tutto, ma che io preferisco non svelare subito. Cammini, respiri, lasci che la cultura totonaca si insinui senza fretta: parole in lingua, cappelli di palma, santini appesi accanto a foto in bianco e nero. Ti chiedi dove stiano andando tutti, perché l’aria pare fermarsi all’improvviso.

Gli “uomini volanti” e il respiro del tempo

Poi li vedi. La “Danza de los Voladores” è un rito antico e preciso. Quattro uomini si lanciano da un palo alto fino a 20–30 metri, legati a corde. Un quinto, il caporal, resta in cima e suona flauto e tamburo. Ogni volador compie 13 giri: in totale 52, come il ciclo del calendario mesoamericano. Dal 2009 il rito è Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Non serve sapere altro per sentire la pelle che cambia. Solo un invito: osserva in silenzio, chiedi prima di fotografare, lascia che la musica ti attraversi.

A pochi chilometri, un respiro più profondo. Il sito archeologico di El Tajín custodisce la “Pirámide de los Nichos”, con 365 rientranze che segnano i giorni. Il cuore della città fiorì tra il 600 e il 1200 d.C., e dal 1992 l’area è Patrimonio Mondiale. Cammini sulle terrazze, passi accanto ai campi del gioco della palla, tocchi una pietra tiepida. C’è una geometria che non urla ma convince. Se ci vai al mattino, la luce scivola tra le nicchie e sembra contare piano il tempo.

Vaniglia e pietra: Papantla da gustare e da toccare

Qui la Vanilla planifolia è più di un ingrediente. I Totonachi la coltivavano già in epoca preispanica; l’impollinazione naturale, affidata a piccole api locali, spiegava perché fuori dal Messico la pianta non fruttasse. Solo nell’Ottocento una tecnica manuale ha reso la vaniglia coltivabile altrove. A Papantla la compri in baccelli: scegli quelli lucidi, elastici, con aroma pieno. Una nonna mi ha insegnato un trucco semplice: metti due baccelli in un barattolo di zucchero per un mese; lo usi poi per caffè e biscotti, e il profumo resta.

Tra botteghe e cortili, trovi tessuti in palma, maschere, piccoli flauti. Se capiti a marzo, la Cumbre Tajín anima la zona con laboratori, spettacoli e incontri legati alla tradizione; le date cambiano e conviene verificarle prima di partire. Per il resto, Papantla scorre tutto l’anno: caldo umido, piogge frequenti, pomeriggi che invitano alla siesta.

Cosa porti via, allora? Forse un baccello scuro nella tasca. Forse l’eco di un flauto che chiama il vento. O magari l’immagine di una nicchia tra tante, che ti guarda come un occhio paziente. A te, quale di queste tre cose resterebbe più a lungo sulla pelle?