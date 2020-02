Lisa Agnelli: chi è la violinista, carriera e rapporto con Fabio Testi

Chi è la violinista Lisa Agnelli: carriera e rapporto con Fabio Testi, i due sono davvero fidanzati, la verità sulla loro relazione privata.

Nei mesi scorsi, ‘Diva e Donna’ ha immortalato in un momento di privato l’attore Fabio Testi, 78 anni compiuti, fotografato con la presunta giovane fidanzata Lisa Agnelli. I due sono stati ‘sorpresi’ nella romantica cornice del Lago di Garda.

Ma chi è la giovane violinista che sarebbe riuscita a fare breccia nel cuore del popolare attore italiano? Lei ha 31 anni, è originaria della provincia di Verona, fa la violinista a tempo pieno ed è stata anche in tour con Renato Zero.

Lisa Agnelli sta davvero insieme a Fabio Testi?

Potrebbe esserci un nuovo amore dunque per il noto attore italiano dopo la fine del matrimonio con Antonella Liguori, con cui si era sposato nel 2015. In precedenza l’attore era stato sposato con Lola Navarro, a cui è stato legato dal 1979 al 1996 e che gli ha regalato tre figli: Fabi, Trini e Thomas. Ma è lunga la lista di relazioni vere o presunte da Ursula Andress a Charlotte Rampling, passando per Edwige Fenech.

Appassionata di musica, Lisa Agnelli, dopo aver preso il diploma in scienze sociali, ha continuato a studiare Scienze dell’educazione. Nel frattempo, ha coltivato gli studi del violino, iscrivendosi al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova. Ha fatto parte dell’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, della London Beethoven Orchestra e dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Inoltre, è stata in tour con Franco Battiato, oltre che con Renato Zero. Sul suo rapporto con Fabio Testi, ha negato la relazione sentimentale, parlando di un equivoco. Ha un profilo Instagram attivo, con oltre 18mila follower.