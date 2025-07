Vacanze con passeggino: le 3 città più family-friendly d’Europa per viaggiare con bambini piccoli – viagginews.com

Siete una famiglia e avete un bambino molto piccolo? Amate viaggiare e non volete rinunciare alla solita vacanza? Vi svelo alcune città family-friendly in cui potrete andare anche col passeggino.

Organizzare una vacanza con bambini piccoli richiede attenzione, soprattutto quando si viaggia con il passeggino. Le esigenze cambiano: servono marciapiedi larghi, pochi ostacoli, strutture ricettive comode e attrazioni accessibili.

Per fortuna, in Europa ci sono città perfette per le famiglie, che offrono servizi pensati per i più piccoli e un ritmo più rilassato. Scegli quella che preferisci e preparati ad organizzare il tuo viaggio. Meriti anche tu di staccare la spina!

3 città europee perfette per le vacanze di famiglie con bambini

Copenaghen è una delle città europee più attente alle famiglie. Tutto è progettato per essere comodo: i trasporti pubblici sono facilmente accessibili con passeggini, le strade sono larghe e ben tenute, e ogni quartiere ha aree verdi dove fermarsi per una pausa.

Tra le tappe più apprezzate dai genitori ci sono i Giardini di Tivoli, un parco divertimenti storico con attrazioni adatte anche ai più piccoli, e il National Aquarium Denmark, perfetto per stimolare la curiosità dei bambini grazie alle sue ambientazioni suggestive.

Un modo molto amato per muoversi in città è quello di usare i cargo bike, spesso scelti al posto del passeggino, che permettono di esplorare in modo comodo e originale. Anche sul fronte della ristorazione, Copenaghen è estremamente family-friendly: moltissimi locali offrono seggioloni, fasciatoi e spazi pensati per le famiglie.

Io non ci sono stata ma la testimonianza della mia amica Giulia, mamma di due gemelli, mi è stata di grande aiuto in merito. Lei ha adorato Copenaghen e non vede l’ora di tornarci.

Chi cerca una vacanza al sole ma non vuole rinunciare alla praticità troverà in Barcellona una meta ideale. La città è pianeggiante, con ampi viali pedonali e spiagge facilmente accessibili anche con passeggini. Una passeggiata lungo La Rambla consente di vivere l’atmosfera vivace della città, con la possibilità di fermarsi nei numerosi caffè e parchi lungo il percorso.

Il Parc de la Ciutadella, una delle principali aree verdi della città, rappresenta una vera oasi per chi viaggia con bambini, grazie agli spazi ombreggiati e alla presenza di animali. Anche una sosta alla spiaggia della Barceloneta può rivelarsi piacevole e comoda, poiché il lungomare è perfettamente attrezzato e facilmente percorribile. Per quanto riguarda le attività educative, musei come il CosmoCaixa offrono percorsi interattivi pensati anche per i più piccoli.

Piccola, ordinata e tranquilla, Lubiana è la meta perfetta per una vacanza con bambini piccoli, soprattutto per chi vuole evitare le grandi metropoli. Il centro storico, interamente pedonale, permette di muoversi con facilità anche con il passeggino, e tutto è raggiungibile in pochi minuti di cammino.

Tra le attrazioni più amate dalle famiglie c’è il Museo delle Illusioni, coinvolgente e adatto a stimolare la curiosità dei bambini e degli adulti. Sono stata a Lubiana e devo dire che è una città molto sottovalutata. Io l’ho trovata semplicemente splendida, un piccolo gioiellino da vedere almeno una volta nella vita.