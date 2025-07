Arriva il Bonus trasporti estate 2025: come ricevere biglietti gratis

Torna un Bonus dedicato ai ragazzi e ai viaggi sui trasporti pubblici nell’estate 2025. Si possono ricevere biglietti gratis, vediamo come.

L’estate è la stagione del divertimento, delle uscite con gli amici, dei bagni al mare. Quando la scuola finisce si ha solo voglia di passare le giornate all’aria aperta per fare il carico di energia e buon umore prima che settembre arrivi riportando con sé la routine quotidiana fatta di studio, allenamenti, ore seduti tra i banchi.

I Bonus per gli studenti sono molteplici. Le famiglie possono risparmiare parecchi soldi sia sull’acquisto dei libri grazie ai voucher attivati dalle Regione sia sulle spese di istruzione potendole scaricare in dichiarazione dei redditi. Non scordiamo gli aiuti per i figli che vanno all’università tra sconti sulle tasse e agevolazioni per l’affitto di una stanza se studenti fuori sede.

In estate, poi, i ragazzi si spogliano dell’etichetta di studenti ma ciò non significa che non possano approfittare di altri aiuti loro dedicati. Per promuovere l’uso del trasporto pubblico è stato attivato un Bonus richiedibile dallo scorso 1° luglio fino al 15 settembre 2025 dai giovani tra i 16 e i 25 anni. Condizione necessaria? Essere residenti e domiciliati nel Lazio.

Come funziona il Bonus trasporti della Regione Lazio

Il Bonus permette di approfittare di 30 giorni consecutivi di trasporti pubblici gratuiti grazie all’iniziativa Lazio in Tour Gratis 2025. Attiva già gli scorsi anni, vuole incentivare l’uso degli autobus e della metropolitana tra i ragazzi valorizzando il territorio regionale in modo sostenibile.

Per ricevere biglietti gratis bisognerà attivare la Carta Giovani Bella X Noi registrandosi tramite app dedicata scaricabile da Play Store o dall’Apple Store. Una procedura veloce al termine della quale si riceverà un voucher valido per 30 giorni dalla prima attivazione. Il Bonus copre i bus e i treni regionali (seconda classe) gestiti da Cotral, Trenitalia Lazio e dalle ex ferrovie concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Sono escluse le tratte Leonardo Express, Civitavecchia Express e i collegamenti intermodali non gestiti da Trenitalia.

La procedura per ottenere la Carta Giovani Bella X Noi è completamente gratuita e digitale. Una volta scaricata l’app ufficiale della carta ci si dovrà registrare con SPID o Carta di Identità Elettronica. Il passo successivo è selezionare il voucher “Lazio in Tour Gratis 2025” e attivare il mese gratuito quando si effettuerà il primo viaggio in bus o treno. Basterà mostrare il voucher dal cellulare al controllore per viaggiare gratis per 30 giorni. Inoltre la carta consente di accedere a sconti per cinema, concerti, spettacoli, eventi culturali e sportivi e a promozioni su attività locali e mobilità sostenibile.