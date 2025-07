Luglio è il mese perfetto per andare in vacanze: queste mete sono in Italia, poco affollate e paradisiache

Meno folla e quindi spiaggia e mare più vivibile, Luglio è il mese perfetto per le vacanze estive, soprattutto verso quelle mete italiane dal sapore tropicale ancora poco conosciute.

Agosto resta il mese delle vacanze per gli italiani, così come il mare la meta per eccellenza. Un po’ per scelta un po’ perché “obbligati” dal lavoro, il mese di agosto vedrà fare le valigie a milioni di italiani; il vero dato differenziale rispetto al passato è che sempre più connazionali preferiscono altri periodi. Luglio, per esempio, vuol dire vacanze al mare in tranquillità, con spiagge e mare più vivibili, con mete sono ancora più da sogno.

Rispetto agli anni passati sempre più italiani hanno preferito fare le vacanze a luglio: parliamo di un boom di prenotazioni che si assesta intorno a 800 mila unità in più rispetto al passato. Un incremento che però non cambia la situazione delle spiagge (o delle montagne) che restano ancora molto meno affollate rispetto al mese centrale dell’estate, soprattutto se le vacanze sono prenotate nelle prime settimane di luglio.

I motivi alla base di questi cambiamenti nelle scelte degli italiani sono da riscontrarsi nei costi ridotti -si spende circa 200 euro in meno a persona- ma anche nella maggior vivibilità che si ha del luoghi di vacanza: spiagge e mari meno affollati. Una situazione che migliora ancora se si prediligono spiagge ancora poco conosciute.

4 spiagge dal sapore tropicale in Italia: poco conosciute e perfette per le vacanze di luglio

La nostra costa conta 7.914 km di costa con paesaggi di grande varietà che spesso ricordano mete paradisiache che si trovano all’estero. Ma non c’è bisogno di andare ai caraibi per riuscire ad avere spiagge di sabbia fine e bianca o mare cristallino dai colori che variano dal turchese allo smeraldo, bastano conoscere un po’ meglio proprio la nostra cosa.

Dune, spiagge bianche, baie nascoste e segrete, acqua di un azzurro che sembra non appartenere ai nostri luoghi e invece siamo proprio in Italia, che di spiagge esotiche ne conta diverse: alcuni di queste sono perfette per le vacanze di luglio perché ancora molto poco conosciute e quindi ancor meno affollate rispetto alle altre.

A partire da Capo Vaticano in Calabria (prima foto in alto, ndr). Si trova poco sopra la più rinomata Tropea e parliamo di un vero e proprio balcone faunistico che si affaccia sul mare. Non si sono grandi alberghi o locali notturni, solo calette che sembrano disegnate a mano e che invitano a fermarsi. Questo luogo è perfetto per fare snorkeling e godersi il tramonto con le Eolie all’orizzonte.

Non poteva mancare la Sardegna che trova in Cala Domestica una vera gemma della propria costa e tra le spiagge meno affollate dell’isola. Si trova vicino Buggerru ed è una baia incastonata tra alte scogliere calcaree. È accessibile in auto, ma non ci sono stabilimenti invasivi, tutto è ancora molto selvaggio, perfetta per giornate di relax lontano dalla confusione.

Chicca anche dalla Sicilia con l’isola più a sud della Penisola: la spiaggia dei Conigli a Lampedusa che spesso è citata tra le più belle al mondo. È probabilmente la più conosciuta di questa lista, ma il punto geografico dell’isola la mantiene ancora lontana dal turismo estivo di massa.

Infine, Cala Violina in Toscana (seconda foto, ndr). Si trova tra Follonica e Punta Ala. Si raggiunge solo in bici o a piedi perché è come se la natura volesse proteggere questo punto di costa toscana. Se si decide di andare bisogna portarsi tutto, dall’ombrellone al pranzo al sacco perché questa è una spiaggia totalmente selvaggia.