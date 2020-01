Dove andare a mangiare per San Valentino 2020?

Regalo di San Valentino 2020: una cena in un ristorante stellato? Ecco dove andare per un pasto pazzesco.

Se siete degli appassionati della festa degli innamorati e ogni anno San Valentino, cercate di stupire la vostra metà con un regalo sempre più bello ed interessante,per quest’anno potreste pensare di regalare una cena in un ristorante stellato. Un’esperienza di questo tipo fa sempre piacere, soprattutto se la vostra metà è appassionata di programmi di cucina come MasterChef, Little Big Italy, Cuochi d’Italia… tutti quei programmi, insomma, che raccontano la cucina nostrana o mostrano delle ricette nuove tutte da scoprire da provare anche a casa.

Dove andare per una cena stellata a San Valentino 2020

Visto anche il boom che negli ultimi tempi ha avuto il canale di Food Network una cena stellata potrebbe essere proprio il regalo giusto per San Valentino 2020. Ma dove andare? Sicuramente il primo ristorante che viene in mente è quello di Carlo Cracco a Milano. Considerato un vero e proprio avanguardista della cucina. Mangiare qui è un’esperienza unica, sicuramente i prezzi sono elevati, ma questo come in ogni ristorante stellato.

In alternativa se state cercando anche una location molto bella, potreste pensare di andare al ristorante di Antonino Cannavacciuolo collocato in una straordinaria location diventa infatti non solo un’esperienza a livello di papille gustative, ma anche per gli occhi. Villa Crespi è infatti immersa in uno scenario unico nel suo genere. Altro ristorante interessante da poter visitare rimanendo in tema cuochi di MasterChef potrebbe essere quello di Bruno Barbieri il Fourghetti di Bologna. Questo ristorante molto caratteristico è ricco di piatti che vanno a deliziare e solleticare il palato. Ha anche dei prezzi mediamente i contenuti senza però scendere di qualità. Tornando poi a Milano in alternativa, potresti andare a mangiare al ristorante di Alessandro Borghese collocato nella zona del citylife. Attira sempre più curiosi e appassionati della buona cucina che finalmente possono vedere all’opera lo chef, tanto amato e conosciuto in televisione. Ultima idea, un viaggio a Londra e una cena alla Locanda Locatelli dello chef Giorgio, ora giudice di Masterchef.

Un’ultima raccomandazione. Se avete deciso di fare un regalo di questo tipo, quindi sappiate che le opzioni sono parecchie, ma tenete anche conto che questo non è sicuramente un regalo low cost per San Valentino, proprio no. Quindi prima di prenotare sull’onda dell’entusiasmo controllate il costo del menù e considerate che i prezzi valgono per due perché non potrete certo mandare la vostra meta da sola a cena.