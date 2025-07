Viaggi a meno di €200? Sì, se conosci questi 3 trucchi che le agenzie non vogliono rivelarti – viagginews.com

Sai che è possibile viaggiare pagando davvero poco? Ebbene sì! L’importante è prenotare i viaggi giusti. Certo, non potrai accedere a mete super esclusive ma potresti scoprire qualche perla nascosta…

Ti hanno detto che viaggiare costa. Ti hanno convinto che senza spendere almeno €200 non si va da nessuna parte. E invece no: viaggiare con meno di €200 a persona è possibile, reale e anche più facile di quanto pensi. Il segreto? Sta tutto in quello che le agenzie non vogliono tu sappia.

Piccoli trucchi che ti permettono di risparmiare davvero tantissimi soldi. Ne sono venuta a conoscenza grazie al mio amico Marco, che lavorava in un’agenzia di viaggi e mi è stato di grandissimo aiuto. Ora, se voglio andare in vacanza (in particolare all’estero), non spendo più un occhio della testa!

Come viaggiare spendendo meno di 200 euro: 3 trucchi che le agenzie non vogliano tu sappia

Il primo segreto sta nel cogliere l’attimo giusto. I voli super low-cost esistono eccome, ma vivono poco: spesso durano meno di due ore online. Le piattaforme tradizionali non li mostrano, o lo fanno in ritardo.

Chi sa dove cercare – tipo su siti aggregatori “ombra” o app di prenotazione con alert intelligenti – riesce a trovare biglietti aerei a €12, €9 o addirittura €5. Sì, cinque.

E l’alloggio? Se pensi che gli hotel siano l’unica opzione, sei rimasto nel 2010. Oggi ci sono piattaforme decentralizzate – sì, proprio come nel mondo crypto – dove la gente affitta stanze, camper, perfino barche ancorate, per pochi euro a notte. E con la giusta tempistica, puoi dormire gratis facendo scambio ospitalità. Come potrai immaginare, un’agenzia non ti proporrà mai una cosa del genere.

L’ultimo trucco svelatomi dal mio amico Marco? Per mangiare, niente ristoranti turistici. Piuttosto, meglio cercare le lunch deal nascoste nei menù dei locali frequentati da universitari o residenti. A Budapest, Berlino e Porto trovi pasti completi a €5, spesso cucinati meglio di quelli da €25. Ma nessuna brochure te lo dirà.

La verità è che il sistema è costruito per farti credere che il viaggio sia un lusso. Ma non lo è, almeno non sempre.

Impara a cercare davvero e magari non andrai in vacanza a Dubai o ad Ibiza in un hotel super lusso, ma potrai scoprire dei modi alternativi di viaggiare e delle mete nuove e fare delle esperienze che si riveleranno indimenticabili… e questo non ha prezzo!