In Umbria questo contorno lo amano tutti: è così colorato che sembra proprio una ‘bandiera’

Come preparare in casa il tipico contorno umbro ‘bandiera’: così buono e colorato, che in tavola non potrà mai più mancare.

L’Umbria è una delle regioni più affascinanti e autentiche d’Italia. Risulta essere l’unica regione dell’Italia centrale senza sbocco sul mare ed è per questo che è anche conosciuta con il soprannome “Cuore Verde d’Italia”, per i paesaggi collinari, i boschi e i borghi immersi nel verde. Una terra ricca di storia, di cultura e di arte, che vale la pena scoprire.

Ma l’Umbria può anche vantare un ricchissimo patrimonio gastronomico, è una delle cucine tradizionali più antiche e le sue ricette sfruttano ingredienti semplici e genuini che spesso la natura offre. Si tratta per la maggior parte di ricette contadine, preparate quando c’era davvero ben poco da portare in tavola.

Come preparare in casa la ‘bandiera’ il tipico contorno di origine umbre

Sono tantissime le ricette della tradizione da poter provare, ma oggi nello specifico andremo a mostrare come preparare la ‘bandiera’ nota anche con il nome di peperonata umbra. Si tratta di una ricetta genuina, che permetterà di portare in tavola un piatto davvero saporito. Scopriamo subito ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

450 g di peperoni verdi

230 g di cipolle bianche

640 g di pomodori ramati

30 g olio extravergine d’oliva

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Per realizzare la bandiera per prima cosa mondare e affettate le cipolle bianche Passare poi ai peperoni, prenderli e lavarli con cura sotto l’acqua per eliminare eventuali residui di terra e di sporco Tagliare, quindi, a metà i peperoni verdi, eliminare il picciolo e i semini interni e infine ridurli a listarelle sottili Lavare i pomodori ramati, tagliarli a metà, estrarre il picciolo e poi affettarli, per ricavare infine dei cubetti In un tegame scaldare l’olio di oliva, versare le cipolle affettate e lasciarle stufare a fuoco moderato per 5-6 minuti o fino a quando non risulteranno morbide A questo punto versare i peperoni e dopo un minuto aggiungere anche i pomodori Salare e regolare di pepe Coprite con il coperchio e cuocere per circa 15-20 minuti a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto.

Una volta pronta, servire la vostra bandiera ben calda accompagnata da fragranti crostini di pane tostato e buon appetito!