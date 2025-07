Suona a Mezzogiorno, l’orologio Astronomico più grande al mondo si trova in Sicilia

Una storia da conservare come un tesoro, l’Orologio Astronomico più grande del mondo è in Sicilia.

La Sicilia è una terra speciale, sa sempre come stupire: ha il primato di possedere l’Orologio Astronomico più grande del mondo. Ad oggi ne sono sopravvissuti pochi esemplari antichissimi, ma quello siculo è unico. Diverso da tutti gli altri, è il più grande, ma soprattutto sempre puntuale: a Mezzogiorno suona sempre dal 1933.

La Cattedrale che lo ospita è stata costruita in epoca Normanna, poi consacrata nel 1197. Distruzioni, rinascite e fioritura, una storia di alti e bassi, ma soprattutto di coraggio e cultura, proprio ciò che più contraddistingue la Sicilia.

Nel 1300 è stata avviata un’opera di decorazione con mosaici absidali e rivestimenti marmorei. Nel ‘500 e nel ‘600 vennero aggiunte le Cappelle dell’Apostolato e elementi barocchi, ma nel terremoto del 1783 il campanile di 90 m fu distrutto, poi sostituito da due torri più piccole.

Ma non fu quello il terremoto peggiore, perché un secondo nel 1908 rase al suolo la città e la sua Cattedrale. Rimasero in piedi solo muri perimetrali e absidi. Fu per opera dell’Arcivescovo Mons. D’Arrigo e poi da Mons. Angelo Paino che ci fu la riconsacrazione della nuova cattedrale con il titolo nel 1929 di Santa Maria Assunta.

La bellezza più grande che rende unico questo luogo è l’orologio Astronomico, posto proprio nella torre campanaria. È il più grande al mondo e rappresenta un “racconto visivo” profondo della storia, cultura, fede e scienza che animano la città.

Sicilia da scoprire, dove si trova l’Orologio Astronomico più grande

Nel 1943 durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, furono tante le bombe che colpirono la Cattedrale. L’incendio durò per due giorni e due notti, distruggendo ciò che era scampato dal terremoto. Ma ancora l’Arcivescovo Paino ricostruì il tempio, riaperto nel 1947. Oggi resiste un contributo all’ingegneria prezioso, ecco di cosa si tratta.

Ogni elemento, dalle figure animate alle rappresentazioni astronomiche, è studiato nel dettaglio e con l’intento di trasmettere messaggi significativi. Le scene ogni giorno a mezzogiorno, come il leone che ruggisce e il gallo che canta, intrecciano la fede e la storia locale, raccontando la città di Messina in maniera inedita.

Messina ospita l’orologio astronomico più grande al mondo, tributi all’ingegneria e alla scienza. Uno dei più complessi mai costruiti. Non indica solo l’ora, ma fornisce dettagli sui movimenti dei pianeti, le fasi lunari, i segni zodiacali, il cambio delle stagioni e i cicli astronomici, dimostrando una profonda conoscenza delle leggi e della fisica. Si tratta di una costruzione rivoluzionaria ai tempi, che rese Messina famosa in tutto il mondo.

Il centro del Duomo è visibile da ogni angolo, vitale per la vita dei messinesi che vivono il rintocco di mezzogiorno come un momento simbolico. Ingranaggi e contrappesi danno vita alla figura femminile che offre la lettera alla Vergine, con Santi e Angeli, e il leone e il gallo cantano, celebrando la natura e la vita.