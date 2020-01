Michele Bravi, chi è: carriera e curiosità sul giovane cantante

Chi è Michele Bravi, carriera e curiosità sul giovane cantante: dalla vittoria a X-Factor a Sanremo fino al drammatico incidente.

Michele Bravi, nato a Città di Castello nel 1994, esplode quando nel 2013 vince la settimane edizione di X-Factor. Il cantante è al centro di una grave vicenda di cronaca. L’artista viene infatti accusato di questo poiché a novembre 2018 è stato protagonista di un’incidente in cui ha perso la vita una donna.

Carriera e curiosità su Michele Bravi: da X-Factor al drammatico incidente

Durante X-Factor viene notato da Tiziano Ferro, che scrive per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità, l’inedito con cui il giovane cantante vince il programma. Un suo brano, scritto da Federico Zampaglione, finisce come tema principale nella colonna sonora del film di Carlo Verdone Sotto una buona stella. A maggio 2014, il singolo Un giorno in più, che anticipa il suo primo album A passi piccoli, che vede la collaborazione di autori di livello della musica italiana, da Giorgia a Luca Carboni, fino allo stesso Tiziano Ferro.

Dopo il primo fortunato album, raccoglie un successo dietro l’altro e nel 2017 arriva Sanremo, a cui partecipa nella categoria “Big” col brano Il diario degli errori, classificandosi quarto. Esce poi il suo secondo disco, Anime di Carta, che si rivela un grande successo discografico. Quattro in tutto i singoli estratti dall’album. La carriera discografica del giovane interprete viene troncata improvvisamente dall’incidente mortale in cui viene coinvolto. Di recente ha fatto parte del cast La compagnia del cigno, mentre a maggio 2019 è tornato a cantare sul palco di un concerto di Chiara Galiazzo. A dicembre 2019, l’esclusione di Michele Bravi dal festival di Sanremo diventa un caso. I suoi fan infatti si ribellano sui social.

