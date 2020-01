Sanremo 2020: ecco i 7 big che Amadeus ha escluso dal Festival – VIDEO

La scorsa settimana la Rai ha pubblicato l’elenco dei cantanti che parteciperanno a Sanremo. Sono 7 i big esclusi che pensavano di far parte della kermesse.

Il mese prossimo andrà in onda l’edizione di Sanremo 2020. Dopo mesi di voci, indiscrezioni e polemiche riguardanti la scelta delle accompagnatrici di Amadeus al Festival della Canzone Italiana, sembra che tutto sia finalmente pronto e non resta che attendere che venga alzato il sipario. Settimana scorsa è stata anche condivisa la lista dei concorrenti, 24 artisti tra big e nuove proposte che si sono meritate la qualificazione alla competizione principale attraverso Sanremo Giovani.

Ma se gli artisti in gara hanno esultato alla pubblicazione della lista e si preparano per le esibizioni, c’è chi non è rimasto contento. Sono tanti i cantanti che hanno presentato i loro testi e speravano di partecipare. Tra questi esclusi ci sarebbero almeno 7 big. A svelarlo è stato il settimanale ‘Chi‘, sul quale si legge: “Amadeus dice no! A chi ha detto di no? La lista degli scontenti di Amadeus, ovvero i rifiutati a Sanremo è lunghissima e tra gli esclusi figurano nomi molto importanti. Si tratta di Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi e Bianca Atzei. Cantanti che pensavano di avere già il pass in tasca per il Festival”.

