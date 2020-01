Michele Bravi escluso da Sanremo: Amadeus sotto accusa

Il cantante Michele Bravi, al centro di una vicenda drammatica di cronaca, sarebbe stato escluso da Sanremo: Amadeus sotto accusa.

L’esclusione di Michele Bravi dal festival di Sanremo diventa un caso. Il cantante è stato come noto al centro di una grave vicenda di cronaca.

L’artista viene infatti accusato di questo poiché a novembre 2018 è stato protagonista di un’incidente in cui ha perso la vita una donna. “Non so se le cose torneranno mai come prima, in questo senso”, aveva detto in un’intervista. Intanto, i suoi legali rilevano che ci sarebbero già “concreti elementi di innocenza”.

Polemiche contro Amadeus per l’esclusione di Michele Bravi da Sanremo

La sua esclusione dal Festival di Sanremo divide ora il pubblico: se per qualcuno infatti Amadeus ha fatto bene a ‘proteggerlo’. Scrive un utente su Twitter: “Sarebbe stato meglio farlo partecipare e sottoporlo ad attacchi che avrebbero leso alla sua salute mentale, già profondamente scossa?”. Ma sono tantissimi quelli che parlano di un’occasione persa.

La sintesi in un tweet: “Aver escluso Michele Bravi da Sanremo è stato orribile. Gli avreste potuto dare una possibilità di ricominciare e aiutarlo e invece glielo avete negato. Sanremo è diventato solamente un gioco a chi ha più soldi per pagarsi il posto. Davvero, i brividi”. Oltre al giovane cantante, sarebbero stati esclusi The Kolors e Irama. A molti non è piaciuto poi l’inserimento all’ultimo di Rita Pavone e Tosca tra i big.