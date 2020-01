Michele Bravi a Verissimo dopo l’incidente: “Ho paura” – VIDEO

Il cantante Michele Bravi a Verissimo per la prima volta dopo l’incidente parla di quanto gli è accaduto in un anno e ammette: “Ho paura”.

Viene intervistato da ‘Verissimo’ Michele Bravi, al centro di una grave vicenda di cronaca. L’artista viene infatti accusato di questo poiché a novembre 2018 è stato protagonista di un’incidente in cui ha perso la vita una donna.

Leggi anche –> Michele Bravi, haters come avvoltoi: “Assassino” – FOTO

Nel frattempo, l’esclusione di Michele Bravi dal festival di Sanremo diventa un caso. Ai microfoni di Silvia Toffanin, parla di quanto accaduto oltre un anno fa, del lungo silenzio: “Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte”.

Leggi anche –> Michele Bravi escluso da Sanremo: Amadeus sotto accusa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un lungo sfogo emotivo quello del cantante: “Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quel che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile. Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino. Adesso non fa più parte della mia vita soltanto perché si è trasferito all’estero. Mi ha aiutato a tornare piano piano alla vita, alla realtà”.

Tornare alla realtà non è stato semplice: un percorso clinico per il trattamento dei grandi traumi, una persona affianco che lo ha aiutato, ma non è finita. Infatti adesso deve affrontare il processo: “Ho tantissima paura. Quella più grande è di non avere i piedi ben piantati nella realtà”, dice. Quindi chiosa: “È un momento complesso. L’unica speranza che posso nutrire è che, rispetto ai tempi della giustizia, tutti possano trovare uno spazio dentro di sé in questa storia”.