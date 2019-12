Capodanno 2020, cosa fare a Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze

Tutti gli eventi di Capodanno 2020 a Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze.

Gli eventi per Capodanno 2020 in Italia sono tantissimi. Ci sono molte città italiane che stanno organizzando concerti e spettacoli in piazza. Noi abbiamo cerato di raccogliere per voi alcuni degli appuntamenti più attesi per fare Capodanno 2020 in piazza, fra amici, ma anche da soli perché, lo sapete, ai concerti non ci si sente mai soli. La musica è la miglior compagnia!

Cosa fare a Capodanno 2020 in Italia

Vediamo allora insieme quali sono gli eventi più interessanti nelle principali città italiane.

Capodanno 2020 a Roma: il concerto al Circo Massimo

Si chiama La Festa di Roma 2020 ed è una 24 ore dedicata all’arte in cui oltre 1000 artisti celebreranno la vita e le bellezze del mondo con musica e performance attoriali. Tra i cantanti più attesi abbiamo Carmen Consoli e Skin al Circo Massimo la notte del 31 dicembre.

Capodanno 2020 a Firenze: le piazze con gli eventi più belli

Le piazze di Firenze si animano per celebrare l’arrivo del 2020: musica dance in Piazza Poggi, Mr.Rain e Martina Attili invece animeranno Piazza del Carmine con Radio Bruno. Gli amanti del jazz che vogliono iniziare questo anno con dolcezza potranno godere dello show di James Senese in Piazza San Lorenzo.

Cosa fare a Capodanno 2020 a Torino: il balletto di Roberto Bolle

La città di Torino per il 2020 apre le porte alla magia con degli spettacoli gratuiti un po’ in tutta la città. Ma per celebrare al meglio l’arrivo del 2020 si può anche andare a teatro e godere della bellezza del Gran Galà di Roberto Bolle. Insieme ad alcuni ballerini di fama mondiale celebreranno il nuovo anno con grazia e potenza.

Napoli, Capodanno 2020: tutti gli eventi in piazza

Città verace piena di vita e di divertimento. Praticamente ogni piazza di Napoli sarà ricca di eventi, musica e spettacolo per celebrare il 2020 con il sorriso. Importantissimi sono i concerti di Daniele Silvestri, Livio Cori e Stefano Bollani che accompagneranno le persone in piazza verso la mezzanotte con tanta buona musica.

Milano Capodanno For Future 2020: il concerto in Piazza Duomo

Come celebrare a Milano la notte di San Silvestro 2020 se non con un occhio rivolto al risparmi energetico e all’ecosostenibilità? In Piazza Del Duomo il concertone vedrà salire sul palco Miss Keta, Coma Cose e infine Lo Stato Sociale per una serata all’insegna del divertimento allo stato puro.