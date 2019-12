Capodanno 2020 a Napoli: concerti, eventi e le piazze dove andare

Cosa fare a Capodanno 2020 a Napoli: le piazze con gli eventi più interessanti e il concerto.

Napoli. La bellissima città partenopea è pronta per celebrare l’arrivo del 2020. Capodanno a Napoli è sempre un evento molto bello e interessante che, con il concerto in Piazza De Plebiscito ha sempre quel qualcosa in più. La bellezza della location, oltre ai tanti cantanti che si alterneranno sul palco, rendono l’idea di celebrare l’arrivo del 2020 a Napoli molto allettante. Tutta la città comunque è pronta a festeggiare la notte di San Silvestro e infatti i concerti e gli eventi saranno in tutto il centro storico, non solo in Piazza del Plebiscito. Ecco allora tutti gli appuntamenti imperdibili per Capodanno 2020 a Napoli.

Capodanno 2020 a Napoli: il concerto in Piazza, orari e scaletta

Cominciamo con il concerto del Plebiscito. Qui la scaletta è piuttosto intensa e vedremo esibirsi, tra gli altri:

Livio Cori

Stefano Bollani

Daniele Silvestri

I cantanti si esibiranno su questo palco di 40 metri quadri, con illuminazioni pazzesche, di fronte a Palazzo Reale e con alle spalle la Basilica di San Francesco. Una location da sogno praticamente. La festa inizierà alle 21:30 e durerà fino a mezzanotte quando si farà il classico brindisi di Capodanno.

Capodanno a Napoli: gli altri eventi in piazza

Spostandoci invece sul mare, precisamente sullo straordinario Lungomare di Napoli qui ci saranno i fuochi d’artificio all’1.30. Uno spettacolo pirotecnico di tutto rispetto che serve proprio a salutare il nuovo anno in grande stile. Spostandosi poi in Piazza Vittoria e a Borgo Dei Marinari anche qui ci sono moltissimi eventi interessanti per Capodanno 2020 tra musica revival, latino-americana e molta voglia di ballare. I più giovani però si sposteranno sicuro alla Rotonda Diaz dove ci sarà una discoteca a cielo aperto con musica hous ed elettronica.

Come arrivare in centro a Napoli?

Per arrivare in centro città e celebrare al meglio Capodanno 2020 a Napoli l’azienda dei trasporti pubblici ha parlato chiaramente. Le corse saranno attive tutta la notte praticamente proprio per evitare ingorghi di traffico nel centro. Per sapere gli orari precisi basta consultare il sito dedicato.