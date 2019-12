Cosa fare a Capodanno 2020 in Italia: idee, concerti ed eventi

Cosa fare per Capodanno 2020 in Italia: le idee e i suggerimenti per la notte di San Silvestro.

Capodanno 2020 si sta avvicinando inesorabilmente. Se ancora non avete deciso cosa fare per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo sappiate che non c’è bisogno di scappare all’estero. L’Italia è ricca di eventi interessanti a cui partecipare. Fare Capodanno 2020 in Italia è quindi un’ottima idea. Ci sono tante città italiane molto interessanti da visitare, ma anche feste a cui partecipare e, perché no, ristoranti stellati dove mangiare.

Capodanno 2020 in piazza in Italia

Come prima cosa sappiate che per celebrare Capodanno in Italia basta scendere in piazza in una qualsiasi città. Tutte le piazze sono infatti animate da concerti, dj set, eventi e spettacoli di animazione. A Milano, Firenze, Torino, Napoli e Roma, solo per fare alcuni nomi, ci sono in programma grandi artisti che si esibiranno in concerti live per accompagnare i presenti a suon di musica verso il 2020.

Cenone di Capodanno al ristorante

In Italia la tradizione culinaria è molto ricca ed interessante. Ci sono infatti moltissimi ristoranti stellati dove poter trascorrere le ultime ore del 2019. Potreste cenare da Carlo Cracco, da Bruno Barbieri e anche dallo chef Borghese che per il cenone di Capodanno 2020 ha organizzato una sorta di viaggio negli anni ’80 a tema Ritorno al Futuro.

Capodanno 2020 in Italia per ragazzi

I più giovani molto probabilmente cercheranno di celebrare la notte di San Silvestro divertendosi. Molte piazze italiane hanno organizzato dei dj set interessanti. Ma non bisogna dimenticare i locali e le discoteche che per Capodanno sono sempre in cima alla lista delle cose da fare. Serate a tema, divertimento e balletti fino alle prime luci dell’alba.

Capodanno 2020 da soli in Italia

Se per questa fine dell’anno non avete molta voglia di festeggiare con grandi cene o grandi eventi non preoccupatevi. Ci sono molti eventi per festeggiare la notte di San Silvestro da soli. Potreste andare a teatro, magari a Torino per vedere il Gran Galà di Roberto Bolle, oppure andare al cinema e festeggiare l’arrivo del 2020 tranquillamente seduti sulle poltrone guardando un film!