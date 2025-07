Buone notizie per i viaggiatori, addio alla fastidiosa legge in aeroporto: tutti la odiavano – viagginews.com

Una delle più odiate normative vigenti in aeroporto a breve verrà abolita: le procedure di controllo prima dell’imbarco diventeranno più scorrevoli per i viaggiatori.

Il viaggio in aereo è oggi un’esperienza all’ordine del giorno. I passeggeri di tutto il mondo si sono adeguati alla sua routine, che richiede un’organizzazione ben precisa e il rispetto di determinate procedure. Ciò che precede l’imbarco non si limita infatti, unicamente alla prenotazione del biglietto.

Com’è noto, prima di partire è necessario raggiungere l’aeroporto con alcune ore di anticipo, al fine di adempiere alle dovute verifiche che consentono poi di accedere al mezzo. Uno dei momenti più impegnativi in termini di tempo è quello della sicurezza.

I controlli da diversi anni sono diventati sempre più rigorosi, per garantire l’esclusione di ogni possibile pericolo per chi viaggia a bordo di un aereo. Tutti conoscono le lunghe code di fronte a metal detector e schermi in grado di analizzare il contenuto della valigia.

Tra gli aspetti più fastidiosi vi è senza dubbio quello che riguarda i propri indumenti. Chi è abituato a percorrere tratte nazionali e internazionali, sarà stato invitato più volte ad alleggerirsi di cappotti e giacche, ma non solo.

Spesso infatti, ai controlli di sicurezza viene chiesto anche di togliere le scarpe. Una regola che negli aeroporti degli Stati Uniti è stata introdotta nel 2006, come difesa dall’eventualità di attacchi terroristici. Ebbene questa norma a breve sarà finalmente archiviata.

Cambiano le regole ai controlli di sicurezza: in quali aeroporti non si toglieranno le scarpe

Quando la fretta prende il sopravvento e i preparativi per un lungo viaggio costringono a caricarsi di vestiti e bagagli, doversi soffermare ai controlli per togliere indumenti e calzature può essere un reale fastidio. Eppure tutto ha un motivo ben preciso, anche nel caso delle scarpe.

Negli USA doverle togliere è diventato obbligatorio da quando è stato sventato un attacco terroristico potenziale, organizzato da un malintenzionato che aveva nascosto al loro interno un ordigno esplosivo. Tanto è bastato per imporre per molti anni ai passeggeri di togliere le scarpe per effettuare controlli sufficientemente approfonditi.

Un motivo di forte imbarazzo, oltre che di paura per l’igiene, per chi non ama privarsi delle proprie calzature in pubblico. Buone notizie sono però in arrivo, perché lo sviluppo della tecnologia ha consentito finalmente di saltare questo passaggio piuttosto invadente.

Si parla in particolare degli aeroporti LaGuardia di New York, Piedmont Triad della Carolina del Nord, dell’aeroporto di Filadelfia e di quello di Cincinnati/Northern Kentucky. I nuovi sistemi di sicurezza, in questi casi, sarebbero già in fase di sperimentazione in attesa che la normativa venga estesa a tutta la nazione.

Il tutto mira chiaramente a rendere non soltanto più rapida e scorrevole la procedura, anche di fornire ai passeggeri un’esperienza sempre più piacevole e meno stressante. Se per il momento capita ancora di doversi togliere le scarpe dunque, non c’è da temere. Questo potrebbe essere il primo passo verso un cambiamento a livello globale.