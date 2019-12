Capodanno 2020 a Roma: concerti, cantanti, eventi e programma

Cosa fare a Roma per Capodanno 2020: La festa di Roma, gli eventi, i cantanti, gli orari e la scaletta.

Il Capodanno 2020 è alle porte e se ancora non avete organizzato una festa o un viaggio è tempo di capire cosa fare per la notte di San Silvestro. Se vi trovate a Roma, per vacanza o perché ci abitate, sappiate che per questo Capodanno 2020 siete molto fortunati perché gli eventi sono svariati, come i concerti e gli appuntamenti in giro per la città.

La Festa di Roma 2020: il capodanno nel centro della Capitale

Cosa fare a Capodanno 2020 a Roma? Potrete andare al concerto di Fiorella Mannoia, oppure di Skin, ridere con Enrico Brignano, urlare le canzoni di Carmen Consoli o riflettere con il sorriso con Ascanio Celestini! Basta scegliere in che fascia oraria andare perchè la festa dura 24 ore! L’idea che sta alla base de La Festa di Roma è quella di celebrare le bellezze del nostro pianeta tra Piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni, Isola Tiberina e Via Petroselli. Qui ci saranno degli ecosistemi dedicati all’aria, all’acqua, al fuoco, alla terra… e ognuno di questi verrà rappresentato dagli artisti presenti con grande maestria per uno spettacolo meraviglioso.

Il programma, la scaletta e gli orari de La Festa di Roma

Festa di Roma 2020: siamo al Circo Massimo e qui sono attesi oltre 1000 artisti per una full immersion nella musica e nell’arte. Alle 21.30 ci sarà Ascanio Celestini, poi Carmen Consoli, Priestess e dopo la mezzanotte si ballerà con Skin nei panni di dj.Intorno alle 2.30 la consolle passa nelle mani di Lady Coco.

Gli eventi del 1° gennaio

La festa prosegue poi per tutto il 1 gennaio con moltissimi eventi sparsi per il centro storico di Roma. In questa giornata lo spazio sarà incentrato soprattutto sulle installazioni artistiche e su performance teatrali che animeranno la Capitale. Oltre 1000 artisti provenienti da tutto il mondo riprodurranno e racconteranno gli elementi e la bellezza della nostra Terra con il loro estro.