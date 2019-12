Capodanno 2020 a Torino in piazza e a teatro: gli appuntamenti da non perdere

Cosa fare a Capodanno 2020 a Torino: gli eventi in piazza e quelli a teatro con Roberto Bolle.

Come si festeggia l’arrivo del 2020 a Torino? Quali sono gli eventi in piazza per Capodanno? Quest’anno la città più bella del Piemonte concentra gli eventi in piazza Castello dove, sul palco, ci saranno moltissimi artisti della magia e illusionisti. Così inizieremo l’anno con il volto stupito, ritrovando un po’ di quella magia che spesso perdiamo nella routine di tutti i giorni.

Capodanno in piazza a Torino

Capodanno 2020 a Torino è all’insegna della magia. In Piazza Castello infatti quest’anno ci sarà spazio alla magia e all’illusionismo con moltissimi artisti di grande successo che si esibiranno lasciando tutti a bocca aperta. La decisione di puntare sulla magia, come spiega Chiara Appendino, Sindaco, è legata al fatto che la magia porta stupore e speranza e che proprio quest’ultima può aiutare a realizzare i sogni. Così si cerca di realizzare il sogno della sostenibilità ambientale e per entrare a Capodanno 2020 in piazza a Torino bisognerà portare un tappo, un simbolo di qualcosa da riciclare, un piccolo passo verso il plastic free insomma.

Capodanno 2020 a Teatro a Torino con Roberto Bolle: il programma

Per chi invece vuole stare al caldo, magari a teatro, a Torino per Capodanno 2020 il Teatro Regio regala la possibilità di godere dello spettacolo di Roberto Bolle. Il ballerino, di una bravura e una bellezza senza eguali, porta la danza a teatro per Capodanno, nella sua città e regala uno spettacolo meraviglioso. Il Galà di Roberto Bolle vedrà salire sul palco con lui anche:

Silvia Azzoni (Hamburg Ballett, Amburgo)

Young Gyu Choi (Dutch National Ballet, Amsterdam)

Stefania Figliossi (Guest Artist)

Melissa Hamilton (The Royal Ballet, Londra)

Viktorina Kapitonova (Boston Ballet, Boston)

Julian MacKay (Mikhailovsky Ballet Company, San Pietroburgo)

Tatiana Melnik (Hungarian National Ballet, Budapest)

Alexandre Riabko (Hamburg Ballett, Amburgo).

I brani su cui verranno eseguite le coreografie sono svariati. Si va da Lo Schiaccianoci, al Don Chisciotte, Il corsaro, Mahler, Le fiamme di Parigi e per chiudere il solo di Roberto Bolle intitolato Waves, con la coreografia di Massimiliano Volpini e le musiche di Davide Boosta Dileo ed Erok Satie.