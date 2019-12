Appuntamento a questa sera, giovedì 19 dicembre, a partire dalle 21.30 con Sanremo giovani 2019: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento questa sera, giovedì 19 dicembre, con una nuova puntata di Sanremo giovani a partire dalle 21.30 su RaiUno in diretta anche su Rai Radio2 e RaiPlay. Dieci artisti in gara si sfideranno, ma soltanto cinque potranno così esibirsi sul palco del Teatro Ariston durante la 70ª edizione del Festival di Sanremo. A loro si aggiungeranno i due vincitori di Area Sanremo, selezionati dalla Commissione Musicale, e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia. Verranno presi in considerazione gli otto protagonisti della sezione “Nuove Proposte” della 70ª edizione del Festival. Ci sarà Amadeus come conduttore della serata con la giuria d’eccezione composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio. Il voto dei giurati si sommerà infatti a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto.

Stasera in tv – Sanremo giovani, le anticipazioni del 19 dicembre

Durante la puntata ci saranno le sfide tra i dieci giovani che hanno superato le semifinali di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!”: cinque duelli da cui usciranno cinque nuove Proposte per il Festival. Si esibirà questa sera il rapper Jefeo, milanese classe 2000, che canterà “Un, due, tre stella!”; poi ci sarà la band Réclame, composta da Marco Fiore, i fratelli Edoardo Roia (batteria), Gabriele Roia (basso), Riccardo Roia (tastiere), con il brano “Il Viaggio di ritorno”. Poi ci sarà Shari, l’unica ragazza in finale, lanciata da Benji e Fede, che si esibirà con “Stella”. Avincola, 32 anni, romano, canterà “Un rider”. Eugenio In Via Di Gioia si presenterà con il brano “Tsunami”. Poi ci sarà Fadi, italo-nigeriano della riviera romagnola, con il brano “Due noi”, mentre Fasma, romano classe 1996, parteciperà con il brano “Per sentirmi vivo”, Leo Gassmann, invece, cercherà di stupire tutti con il brano “Vai bene così”. Infine saliranno sul placo Marco Sentieri con il brano “Billy Blu” e Thomas con “Ne 80”. La finale di Sanremo Giovani sarà disponibile anche su RaiPlay. Il programma si potrà seguire in diretta streaming o rivedere on-demand accedendo alla piattaforma digitale tramite browser o app, da pc, smart Tv, tablet e smartphone.