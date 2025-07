Ti piace andare in mountain bike? Esplora la Sardegna in sella alle due ruote e vivi un’esperienza incredibile – viagginews.com

Puoi esplorare la Sardegna in mountain bike scoprendo alcuni dei posti più belli: ecco quali non perdere.

Se ami andare in mountain bike ed anche la natura, allora la Sardegna è la terra in cui devi andare. L’isola offre vari percorsi cicloturistici che si snodano tra montagne, colline, foreste e coste mozzafiato.

Non puoi perderti questi percorsi: alcuni sono adatti anche a chi è meno allenato ed esperto mentre altri, invece, poiché più “faticosi”, sono l’ideale per chi ha più resistenza e già pratica questo sport.

Dove andare in Sardegna in mountain bike

Uno dei percorsi più famosi in Sardegna da percorrere in bicicletta è il Supramonte: si parte da Orgosolo, a circa 20 km da Nuoro, per raggiungere la sorge Funtana Bona. Il sentiero è verde con lecci e ginepri e si estende per ben 33 km. Questo è un itinerario consigliato ai biker esperti.

Il secondo percorso è invece più facile e breve perché lungo 20 km: porta da Porto Pino, località balneare del Sulcis fino a Is Solinas, una delle più belle spiagge dell’isola dove fare un bel bagno ristoratore. Ancora, c’è il percorso di Orosei, città situata sulla costa centro-orientale per raggiungere il Monte Tuttavista. Questo è un percorso di soli 10 km ma totalmente in salita e con dislivello e pendenza notevoli, quindi richiede abilità tecnica e resistenza.

Non si può non parlare anche del percorso dell’Arcipelago della Maddalena che è ad anello e parte nei pressi del parcheggio delle Poste della Maddalena attraversando la spiaggia di Bassa Trinità e Cala Lunga. Infine, un ultimo itinerario da fare in sella alla tua mountain bike è quello che parte da San Teodoro, passando Pala di Monti fino al Rio Pitriscioni.

Si tratta di un sentiero di oltre 28 chilometri in cui ammirare l’isola di Tavolara e Capo Coda Cavallo, scoprire il canyon di Rio Petriscioni e le sue piscine naturali. Il percorso è fatto di salite ripide quindi sempre adatto a chi è allenato. Certo, se vuoi intraprendere un’esperienza del genere in Sardegna devi essere consapevole del fatto che dovrai pedalare spesso su tracciati in salita e molto pendenti, quindi non sarà proprio una passeggiata ma i posti che vedrai e quelli che raggiungerai ne varranno assolutamente la pena!

Magari ti capiterà di raggiungere spiagge famosissime dove recuperare le energie perse facendo un bel bagno!